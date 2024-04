Die Young Boys fahren in der 33. Runde der Super League einen knappen 2:1-Sieg bei Winterthur ein.

Matchwinner ist Lukasz Lakomy, der nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung das 2:1-Siegtor erzielt.

Luzern und Basel trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden. St. Gallen gewinnt im Zürcher Schneetreiben.

Die Young Boys können auswärts doch noch gewinnen. Mit dem 2:1-Sieg in Winterthur beendeten die Berner aber nicht nur ihre eigene Sieglosserie von 5 Auswärtspartien, sondern auch die lange Ungeschlagenheit ihres Gegners. Die überraschenden Eulachstädter waren 11 Liga-Spiele unbesiegt geblieben, die letzte Niederlage datierte vom 30. Januar.

Zum YB-Matchwinner avancierte Joker Lukasz Lakomy. Der Pole wurde in der 80. Minute eingewechselt, als der Ball vor der Strafraumgrenze bereit zu einem Freistoss lag. Lakomy schnappte sich die Kugel und hämmerte den Ball zum 2:1 für YB ins Netz. Der Ball war von Winterthur-Verteidiger Remo Arnold unhaltbar für Goalie Marvin Keller abgelenkt worden. Die Führung verwaltete «Gelb-Schwarz» in der Folge problemlos. YB baut den Vorsprung auf den ersten Verfolger Lugano damit wieder auf 6 Punkte aus und bleibt 5 Runden vor Ende der Meisterschaft auf Meisterkurs.

01:00 Video Lakomy kam, sah und traf Aus Sport-Clip vom 21.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Unglücksrabe Arnold

Winterthur hatte den besseren Start in die Partie erwischt. Schon in der 2. Minute verpasste Antoine Baroan den Führungstreffer nur knapp. In der 6. Minute strich zudem ein abgelenkter Schuss von Sayfallah Ltaief nur knapp am linken Posten vorbei. Die Gäste aus Bern brauchten einen Augenblick, um in der Partie anzukommen, hatten durch Sandro Lauper aber ebenso das 1:0 auf dem Fuss. Keller, die YB-Leihgabe im Winterthurer Tor, entschärfte den Abschluss des Mittelfeldspielers jedoch mit Bravour.

Ebenjener Keller gehörte kurz nach der Pause zu den Geschlagenen. Teamkollege Arnold rettete jedoch mit einer Grätsche im letzten Moment den Berner Führungstreffer. In der 70. Minute konnte der Winterthurer Verteidiger das 0:1 aber nicht verhindern. Joël Monteiro liess ihn gekonnt aussteigen und schob überlegt zur YB-Führung ein.

Schliessen 00:40 Video Arnold verhindert Rückstand gegen YB spektakulär Aus Sport-Clip vom 21.04.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden. 01:03 Video Monteiro lässt Arnold assteigen und trifft Aus Sport-Clip vom 21.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 01:07 Video Joker Turkes gleicht für Winterthur aus Aus Sport-Clip vom 21.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Winterthur wusste in der Person von Aldin Turkes zu reagieren. Der eingewechselte Stürmer traf mit etwas Glück in der 80. Minute zum Ausgleich. Das 1:1 hatte – wegen eines ebenfalls effizienten Jokers auf der Gegenseite – nur wenige Minuten Bestand.

So geht's weiter

Winterthur ist kommenden Sonntag im Cup-Halbfinal gegen Servette gefordert. In der Meisterschaft treffen die Zürcher am Samstag, 4. Mai erneut auf die Genfer. YB reist einen Tag darauf ins Letzigrund zum FCZ.