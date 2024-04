Per E-Mail teilen

Der FC St. Gallen bezwingt den FCZ in der 33. Runde der Super League mit 1:0 und übernimmt Rang 4 in der Tabelle.

Für Aufsehen sorgt ein 35-minütiger Unterbruch in der Startphase wegen starken Schneefalls.

Der einzige Treffer geht auf das Konto von Willem Geubbels, der die Espen in der 79. Minute zum Sieg schiesst.

In den anderen Sonntagsspielen bezwingt YB Winterthur mit 2:1 und Luzern spielt gegen den FCB 1:1 unentschieden.

Der FCZ schien sich im Verlauf der 2. Halbzeit langsam mit einem Unentschieden abgefunden zu haben, als St. Gallen das Tempo nochmals erhöhte. Dies zahlte sich in der 79. Minute aus: Jordi Quintilla schlug einen Freistoss aus dem linken Halbfeld in den Strafraum, wo Willem Geubbels im perfekten Moment startete und via Innenpfosten zum 1:0-Siegtreffer einnetzte.

Es war der 2. grosse Aufreger einer ansonsten lange ereignisarmen Partie: Bereits nach 5 Minuten stürmten einige Anhänger aus der Zürcher Südkurve auf den Rasen. Dies jedoch nicht weil ein Tor gefallen war, sondern weil im Letzigrund kurz vor der Partie starker Schneefall eingesetzt hatte. Da das Terrain in den ersten Minuten unbespielbar war, unterbrach Schiedsrichter Lionel Tschudi die Partie auf unbestimmte Zeit und die Fans halfen beim Schaufeln tatkräftig mit.

Pfosten rettet für Zürich, Zigi für St. Gallen

Rund 35 Minuten später hatte der Schneefall gestoppt und der Rasen war wieder grün. Die Gäste wirkten nach Wiederbeginn aktiver und kamen durch Lukas Görtler zur ersten guten Chance der Partie. Der Deutsche scheiterte mit seinem Schlenzer in der 13. Minute jedoch am Pfosten.

In der Folge fanden auch die Zürcher besser in die Partie und übernahmen die Spielkontrolle. Viele Chancen schauten dabei aber nicht heraus. Die einzige hochkarätige Tormöglichkeit bot sich in der 37. Minute Antonio Marchesano, der nach einem Querpass von Nikola Boranijasevic aus bester Position am hervorragend reagierenden Lawrence Zigi scheiterte.

Schwache 2. Halbzeit des FCZ

Nach dem Seitenwechsel rissen die Espen das Spieldiktat wieder an sich und erhöhten den Druck auf das Zürcher Tor kontinuierlich. Der St. Galler Top-Torschütze Chadrac Akolo traf noch das Aussennetz, bevor Geubbels in der 79. Minute für die Entscheidung sorgte.

Der FCZ war in der Schlussphase zu keiner Reaktion mehr fähig und so feierte St. Gallen den 2. Sieg in Serie und den Vorstoss auf Tabellenrang 4. Die Hausherren rutschten derweil auf den 6. Platz ab und müssen sich nach lediglich einem Torerfolg aus den letzten 4 Partien wieder steigern, wenn sie noch um die europäischen Plätze mitreden wollen.

So geht es weiter

Nach den Cup-Halbfinals vom nächsten Wochenende (beide live bei SRF) geht es für die heutigen Kontrahenten in 2 Wochen mit der zweiten Meisterschaftsphase der Super League weiter. Der FCZ empfängt zum Auftakt in die Championship Group Leader YB und St. Gallen gastiert in Lugano beim Tabellenzweiten.