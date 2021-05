In der 32. Runde der Super League verliert YB bei Servette 1:2.

Die Genfer bezwingen den Meister zum zweiten Mal in dieser Saison.

Sion und Lausanne trennen sich 1:1, dem FCZ gelingt gegen Lugano der Befreiungsschlag.

Gegen Servette hatte YB die bisher einzige Meisterschaftsniederlage bezogen. Am 13. Dezember 2020 hatten die «Grenat» beim 2:1-Sieg 3 Punkte aus dem Wankdorf entführt. In der 32. Runde wiederholten die Genfer dieses Kunststück. Das Team von Alain Geiger schlug YB mit dem gleichen Resultat wie im Dezember und fügte damit dem Meister die 2. Saisonpleite zu.

Zu verdanken hatte Servette den Erfolg einem Doppelschlag während der «YB-Viertelstunde»:

76. Minute: Die Genfer schalten nach einem Berner Fehler im Spielaufbau schnell um. Boubacar Fofana muss nur noch ins leere Tor einschieben.

Die Genfer schalten nach einem Berner Fehler im Spielaufbau schnell um. Boubacar Fofana muss nur noch ins leere Tor einschieben. 82. Minute: Miroslav Stevanovic wird mit einem langen Ball aus der eigenen Platzhälfte lanciert. Dieser legt zurück auf den eingewechselten Koro Koné, der Guillaume Faivre ohne Probleme bezwingt und zum 2:0 trifft.

In der 90. Minute brachte Nicolas Moumi Ngamaleu die Berner Hoffnung auf einen Punktgewinn mit dem Treffer zum 1:2 zurück. Weil Théo Valls nur 2 Minuten später vom Penaltypunkt aus an YB-Keeper Faivre scheiterte, musste Servette bis zum Schluss um den Sieg zittern.

YB-Führung aberkannt

Die Genfer waren bereits in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft gewesen und hatten die YB-Defensive vor einige Probleme gestellt. Die gefährlichste Möglichkeit vergab Servette in der 9. Minute nach einem schnell ausgeführten Konter. Zuerst scheiterte Timothé Cognat an Faivre, dann klärte Silvan Hefti vor dem einschussbereiten Stevanovic. Nur eine Minute zuvor hatte Grejohn Kyei eine Hereingabe von Valls knapp verpasst.

In der 22. Minute traf Christopher Martins Perreira nach einem Eckball mit der ersten nennenswerten Chance zur vermeintlichen YB-Führung. Der Treffer wurde nach einer Intervention des VAR wegen eines Handspiels des Luxemburgers korrekterweise aberkannt.

So geht's weiter

Servette ist unter der Woche im Cup gefordert. Am Mittwoch empfangen die Genfer im Halbfinal St. Gallen. In der Meisterschaft steht am Sonntag das Gastspiel in Luzern auf dem Programm, einen Tag zuvor trifft YB im Wankdorf auf Basel.