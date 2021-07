In der 1. Runde der Super League verlieren die Grasshoppers gegen Basel mit 0:2.

Der Aufsteiger kann sich im Letzigrund für einen mutigen Auftritt nicht belohnen.

In den anderen Partien vom Sonntag gewinnt der FCZ in Lugano 2:0, Servette setzt sich gegen Sion mit 2:1 durch.

Der Rekordmeister ist zurück in der Super League – und startet mit einer Niederlage in die Saison. Gegen den Favoriten aus Basel setzt es für die Grasshoppers eine 0:2-Niederlage ab. Dabei startete die Mannschaft von Trainer Giorgio Contini durchaus überzeugend in die Partie. Bereits in der 2. Minute musste FCB-Torhüter Heinz Lindner ein erstes Mal eingreifen.

Auch in der Folge war es das Heimteam im Letzigrund, das das Geschehen bestimmte. Es dauerte bis zur 30. Minute, bis die «Bebbi» durch Cabral zum ersten Abschluss kamen. Kurz darauf vergab Petar Pusic die beste Chance für GC: Mit dem Kopf scheiterte er am hervorragend reagierenden Lindner. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit erzielten die Zürcher das vermeintliche 1:0. Der sehenswerte Treffer von Bendeguz Bolla wurde wegen Abseits aber nicht gegeben.

Beide Mannschaften gingen sichtlich bemüht in das erste Spiel der Saison – die Zweikämpfe wurden mit harten Bandagen geführt. Bis zur Halbzeitpause musste Schiedsrichter Lukas Fähndrich 6 gelbe Karten verteilen.

Auch nach dem Seitenwechsel war GC gefährlicher. Doch wie eine alte Fussball-Weisheit sagt: «Wer die Tore vorne nicht macht, kriegt sie hinten rein.» Das musste auch der Aufsteiger erfahren:

Nach einem Freistoss von Valentin Stocker in den Strafraum lenkt GC-Stürmer Leonardo Campana den Ball ins eigene Tor. 70. Minute: Toti Gomes nimmt Edon Zhegrova den Ball im eigenen Sechzehner ab, verliert ihn an diesen aber gleich wieder. Der Basler bringt den Ball zur Mitte, wo Esposito nur noch einzunicken braucht.

Die Zürcher gaben sich trotz dieses Rückschlags nicht geschlagen. So traf Pusic nach einem wunderbaren Schlenzer nur den Pfosten (75.). Doch ein Treffer wollte nicht mehr fallen. Während GC für einen beherzten Auftritt schlecht belohnt wird, gewinnt Basel zum ersten Mal seit dem 4. Februar wieder gegen einen Aufsteiger.

Damit beginnt die neue Super-League-Saison auch mit einem Kuriosum: Bei allen 5 Partien ging das Auswärtsteam als Sieger vom Platz. Für GC geht es am nächsten Samstag mit dem Auswärtsspiel gegen Meister YB weiter (live bei SRF). Basel empfängt am Sonntag den FC Sion.