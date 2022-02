Luzern besiegt Sion in der 21. Runde der Super League zuhause mit 1:0 und rückt auf Kosten Lausannes auf den 9. Tabellenplatz vor.

Asumah Abubakar erzielt in der 57. Minute den goldenen Treffer.

Für den FCL ist es der erste Vollerfolg in der Meisterschaft seit dem 24. Oktober 2021.

In den anderen Partien vom Sonntag setzte sich YB zuhause gegen Basel durch, Lugano geht bei Leader FCZ unter.

Nach knapp einer Stunde belohnte sich der FC Luzern endlich für seine aufopferungsvolle Darbietung in der Swissporarena. Filip Ugrinic legte auf der rechten Seite für Mohamed Dräger ab. Der aufgerückte Aussenverteidiger konnte der Strafraumgrenze entlangziehen und den Ball flach und scharf ins Zentrum schlagen. Dort brauchte Asumah Abubakar aus drei Metern Torentfernung nur noch den Fuss hinzuhalten – und sich Sekunden später von Fans und Mitspielern feiern zu lassen.

00:40 Video Abubakar erlöst die Luzerner Aus Sport-Clip vom 13.02.2022. abspielen

Düstere Serie endlich gestoppt

Etwa 35 Minuten später brandete nochmals Jubel durchs Stadion, das mit 8973 Zuschauern gefüllt war: Der erste Meisterschafts-Vollerfolg seit dem 24. Oktober 2021 und nach 9 Partien war Tatsache. Und er war hochverdient. Das Team von Trainer Mario Frick war dem FC Sion in allen Belangen überlegen und hätte die Partie gut und gerne auch schon in der 1. Halbzeit vorentscheiden können.

So richtig zittern mussten die «Leuchtenstädter» aber auch so nicht, denn die Gäste waren nicht in der Lage, ein Schlussfeuerwerk zu zünden. Dank des Dreiers zieht der FCL in der Tabelle an Lausanne-Sport vorbei.

Schliessen 01:26 Video Frick: «Das war ein hochverdienter Sieg» Aus Sport-Clip vom 13.02.2022. abspielen 01:03 Video Campo: «Wenn wir so weiterspielen, ist einiges möglich» Aus Sport-Clip vom 13.02.2022. abspielen

Luzerner beginnen mutig und aktiv

In der ersten Halbzeit hatte das Team von Coach Frick viel Spielfreude versprüht. Der Sieg im Cup-Viertelfinal schien den Luzernern mächtig Selbstvertrauen gegeben zu haben. An Kreativität, Mut und Spritzigkeit fehlte es nicht, dafür aber an Effizienz.

Immer wieder wurde es vor dem Sion-Kasten gefährlich: Nachdem ein Treffer von Dräger wegen Offsides zurecht aberkannt worden war (10.), kam Dejan Sorgic in der 26. Minute vor Sion-Goalie Kevin Fickentscher den berühmten Schritt zu spät.

Kurz vor der Halbzeit (45.+2) sah Abubakar seinen Kopfball aus 5 Metern vom Walliser Schlussmann pariert. Die Gäste waren über die gesamte erste Halbzeit unsichtbar – eine Besserung nach der Pause erhoffte sich Sion-Trainer Paolo Tramezzani vergebens.

00:49 Video Drägers Tor wird zurecht aberkannt Aus Sport-Clip vom 13.02.2022. abspielen

So geht's weiter

Luzern gastiert am kommenden Sonntag in Genf (16:30 Uhr), Sion empfängt gleichentags Leader FC Zürich (14:15 Uhr).