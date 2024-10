Legende: Frust bei YB Lugano jubelt nach dem Treffer zum 2:0. Keystone / PABLO GIANINAZZI

YB verliert in der 11. Super-League-Runde gegen Lugano auswärts mit 0:2 und kassiert die 6. Saisonniederlage.

Für die effizienten Tessiner treffen Ignacio Aliseda (18.) und Mohamed Belhadj Mahmoud (33.).

Sion und St. Gallen trennen sich 2:2, Servette schlägt den FCZ im Spitzenkampf mit 3:1.

Die Wirkung des Trainerwechsels scheint bei den Young Boys bereits wieder verpufft. Hatten die Berner das erste Spiel unter Interimstrainer Joël Magnin vor Wochenfrist gegen Luzern noch gewinnen können, landete der Meister in Lugano wieder auf dem Boden der Realität. Gegen die effizienten Tessiner kassierten die Berner die 6. Niederlage und bleiben damit weiter in den unteren Gefilden der Tabelle kleben.

YB, das in der Verteidigung derzeit nicht weniger als fünf Ausfälle zu beklagen hat, konnte die Null nämlich auch im 11. Saisonspiel nicht halten. In Lugano dauerte es 18 Minuten, ehe David von Ballmoos ein erstes Mal hinter sich greifen musste. Ignacio Aliseda erwischte den YB-Keeper mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze in der linken unteren Ecke.

00:46 Video Aliseda erwischt von Ballmoos in der linken unteren Ecke Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Eine Viertelstunde später fand sich Aliseda in der Rolle des Vorbereiters wieder. Der Argentinier setzte sich mit seiner Schnelligkeit auf der linken Seite durch und spedierte den Ball zum freistehenden Mohamed Belhadj Mahmoud. Beim Abschluss des Tunesiers war von Ballmoos zwar mit den Beinen noch dran, das 0:2 konnte der 29-Jährige aber nicht mehr verhindern.

00:32 Video Mahmoud schiebt zum 2:0 ein Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

YB ideenlos

Bis auf den Spielstand war YB in der 1. Halbzeit durchaus ebenbürtig gewesen. In der 26. Minute hatten die Gäste aus Bern zudem den Ausgleich gleich doppelt auf dem Fuss. Erst parierte Amir Saipi gegen Joël Monteiro, der spektakuläre Nachschussversuch von Filip Ugrinic wurde von einem Verteidiger geblockt. Später scheiterte Cedric Itten per Kopf an Saipi (35.).

Trainer Magnin versuchte nach dem Seitenwechsel neue Impulse von der Bank zu bringen, bis auf einen verheissungsvollen Kopfball von Itten (72.) blieben die Berner in der 2. Halbzeit aber weitgehend ungefährlich. Die Tessiner verwalteten den Vorsprung problemlos und kehren nach zwei sieglosen Spielen wieder zum Jubeln zurück. Dank dem 6. Vollerfolg schliesst das Team von Trainer Mattia Croci-Torti punktemässig zum zweitplatzierten FCZ auf.

So geht's weiter

In der Super League steht eine englische Woche auf dem Programm. YB empfängt am Mittwoch den FC Basel im Wankdorf (20:30 Uhr, live auf SRF zwei ), am kommenden Samstag steht das Gastspiel beim FCZ auf dem Programm. Lugano gastiert am Donnerstag bei GC, ehe am Sonntag Yverdon-Sport empfangen wird.