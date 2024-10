Harmlose Zürcher verlieren den Spitzenkampf gegen Servette in der 11. Runde der Super League 1:3 und müssen den Leaderthron an die Genfer abgeben.

Dereck Kutesa glänzt mit einem Doppelpack – Miroslav Stevanovic legt zweimal auf und trifft per Freistoss.

In den weiteren Sonntagspartien trennen sich Sion und St. Gallen 2:2, Lugano schlägt YB 2:0.

Die Matchwinner für Servette sind schnell gefunden: Dereck Kutesa und Miroslav Stevanovic. Das Duo schoss den in allen Belangen enttäuschenden FCZ praktisch im Alleingang ab.

Die Krönung des Gala-Auftritts gelang Stevanovic in der 65. Minute, als er einen Freistoss direkt verwandelte.

Kutesa mit Doppelpack

Zuvor war es Kutesa gewesen, der dem Spitzenkampf den Stempel aufgedrückt hatte. Nach einer guten halben Stunde schloss der Liga-Toptorschütze eine sehenswerte Kombination erfolgreich ab. Stevanovic hatte von der rechten Seite aufgelegt, Timothé Cognat liess den Ball clever durch, Kutesa traf freistehend.

Nach 51 Minuten wiederholte sich die Geschichte. Stevanovic brachte von rechts den Ball in die Mitte, Kutesa nahm die Kugel an, drehte sich um die eigene Achse und traf flach in die nahe Ecke. Für den Servette-Angreifer waren es die Saisontore 7 und 8.

Dabei hätte das Duo noch weitere Skorerpunkte verbuchen können. Kutesa leitete noch zwei Grosschancen für die Gäste ein, doch Enzo Crivelli (21.) und Stevanovic (49.) vergaben aus besten Positionen. Der Sieg der Genfer hätte also durchaus höher ausfallen können.

Der FCZ war zu keinem Zeitpunkt zu einer Reaktion fähig. Die Zürcher versuchten ihr Glück vornehmlich über die Aussenbahnen, die Flanken kamen aber kaum einmal gefährlich in die Mitte.

Erfolgreich waren die Hausherren erst, als die Partie längst entschieden war: Juan José Perea traf in der 90. Minute per Kopf nach einem Eckball von Jonathan Okita.

Mit dem Sieg übernahm Servette die Tabellenspitze, während der FCZ auf Platz 2 rangiert, Lugano aber nach Punkten aufschliessen lassen musste.

So geht es weiter

Da in der Super League eine englische Woche ansteht, sind die beiden Teams schon bald wieder im Einsatz. Der FCZ gastiert am Mittwoch in Sion, Servette empfängt am Donnerstag Luzern. Beide Partien werden um 20:30 Uhr angepfiffen.