Noah Yannick verhindert St. Gallens Niederlage: Die Ostschweizer spielen bei Sion 2:2.

Für die Walliser schnürt Dejan Sorgic einen Doppelpack (9./29.).

In den anderen Spielen am Sonntagnachmittag tritt YB in Lugano an und der FC Zürich empfängt Servette.

In der Schlussphase hatte Joël Schmied die Chance zum 3:1 für den Aufsteiger, konnte aber im letzten Moment noch am Schuss gehindert werden. Quasi im Gegenzug schlug es dann aber hinter Timothy Fayulu ein: Noah Yannick hielt ausserhalb der Strafraumgrenze drauf und versenkte das Leder in der 84. Minute äusserst sehenswert unterhalb des Lattenkreuzes zum 2:2. Damit rettete der in der 58. Minute eingewechselte Kameruner den Ostschweizern immerhin einen Punkt.

Zuvor hatte Dejan Sorgic dem Spiel den Stempel ausgedrückt. Der Routinier schnürte seinen ersten Doppelpack in der Super League für Sion:

9. Minute: Sorgic erwischt Lawrence Ati Zigi mit einem Lupfer zur frühen 1:0-Führung.

Sorgic erwischt Lawrence Ati Zigi mit einem Lupfer zur frühen 1:0-Führung. 29. Minute: Théo Bouchlarhem spielt den Ball in die Strafraummitte, dort muss Sorgic nur den Fuss hinhalten zum 2:1.

Schliessen 00:49 Video Sorgic bringt Sion mit dem ersten Torschuss in Front Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden. 00:42 Video Sorgic schnürt einen Doppelpack Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden. 00:37 Video Geubbels gleicht die Partie schnell wieder aus Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Dazwischen hatte Willem Geubbels für die Gäste ausgeglichen: Der Franzose erwischte Sion-Keeper Fayulu in der weiten Ecke und stellte nach einer Viertelstunde auf 1:1.

5 Aluminiumtreffer im Wallis

St. Gallen lief nach der Starthalbstunde gegen die Niederlage an und hatte mehr vom Spiel, doch die Sittener setzten ihrerseits durchaus gefährliche Nadelstiche. In der 54. Minute rettete die Latte den FCSG bei Bouchlahrems Abschluss vor dem 1:3. Dazu gesellten sich ein weiterer Lattenschuss in der Nachspielzeit und zwei Pfostenschüsse für Sion, St. Gallen hatte einmal bei einem Aluminiumtreffer Pech.

Dank Yannicks spätem Ausgleich konnten die Ostschweizer eine Niederlage dann aber doch noch abwenden. Nach einer wilden Schlussphase mit Platzverweisen gegen Fayulu und Geubbels blieb es beim 2:2. Damit wartet Sion weiter auf den ersten Ligasieg seit dem 10. August, doch auch St. Gallen konnte seit 4 Ligaspielen nicht mehr gewinnen. Dank des Remis' verbleibt der FCSG aber immerhin knapp in den Top 6 der Tabelle.

So geht es weiter

Die Ostschweizer empfangen in der anstehenden englischen Woche am Mittwoch Schlusslicht Winterthur. Sion spielt gleichentags zuhause gegen den FC Zürich.