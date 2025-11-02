Die Partie zwischen Lugano und St. Gallen wird nach der Pause wegen starkem Regen abgebrochen.

Zu dieser Zeit führt Lugano dank einem Tor von Kevin Behrens mit 1:0.

Bisher ist noch nicht bekannt, wann die Partie neu angesetzt oder fortgeführt wird.

In den anderen Partien vom Sonntag duellieren sich Luzern und GC sowie YB und der FC Basel.

Bereits vor dem Anpfiff hatte es im Tessin stark geregnet. Waren die Bedingungen in der 1. Halbzeit noch am Limit gewesen, war nach dem Seitenwechsel an Fussball kaum mehr zu denken. Denn während der Pause hatte der Niederschlag wieder stark zugenommen und es schüttete wie aus Eimern.

Als Schiedsrichter Mirel Turkes das Spiel nach der 15-minütigen Pause wieder freigab, glichen die Bedingungen im Cornaredo eher einer Wasserschlacht als einem Fussballspiel. Nach 47 Minuten holte der Unparteiische die beiden Captains zu sich und nach kurzer Absprache wurde die Partie unterbrochen.

Erst Unterbruch, dann Abbruch

Als Turkes einige Minuten später wieder auf den Rasen zurückkehrte, um diesen zu prüfen, hatte der Regen zwar leicht nachgelassen, doch an ein Weiterspielen auf dem völlig durchweichten Rasen war nicht zu denken. So sah sich das Schiedsrichtergespann gezwungen, die Partie abzubrechen.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte Lugano dank einem Treffer von Kevin Behrens mit 1:0. Der Deutsche hatte das Heimteam in der 24. Minute nach einem schön vorgetragenen Angriff über Uran Bislimi und Yanis Cimignani in Führung gebracht.

So geht's weiter

Wann oder wie die Partie neu angesetzt oder allenfalls fortgeführt wird, ist bislang nicht bekannt. Unter der Woche hätten die beiden Teams bislang spielfrei. Am Sonntag steht für Lugano dann das Auswärtsspiel bei Meister Basel an. St. Gallen empfängt gleichentags die Young Boys. Danach folgt die zweiwöchige Nationalmannschaftspause.

Super League