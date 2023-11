Nach Tor in der Startminute: Kein Sieger im Aufsteiger-Duell

Mit 16 respektive 15 Punkten vor dem 14. Spieltag waren sowohl Yverdon als auch Lausanne-Sport einerseits im Tabellenmittelfeld, andererseits nahe beieinander zu finden. Auch nach dem Direktduell der beiden Aufsteiger änderte sich daran nichts: Beim 2:2 im Yverdoner Stade Municipal zeigten die Teams, dass sie sich auf Augenhöhe befinden.

Trotzdem hätte die Partie in den letzten Minuten auch noch auf die eine oder andere Seite kippen können. Nach einer lange ereignisarmen 2. Halbzeit suchten die Mannschaften in den Schlussminuten doch noch den Siegtreffer. Doch sowohl Kaly Sène (87.) für Lausanne-Sport als auch Kevin Carlos (93.) für Yverdon vergaben ebendiesen.

Spektakel in Halbzeit 1

Begonnen hatte das Spiel mit einem Paukenschlag. Nach gerade einmal einer halben Minute lag das Heimteam bereits in Führung. Ein Fehlpass von Olivier Custodio landete bei Varol Tasar. Der Deutsche schnappte sich die Kugel und zog humorlos Richtung Strafraum, wo er mit dem ersten Torschuss der Partie den ersten Treffer erzielte.

Nach wenigen Sekunden führt Yverdon bereits

Davon zeigten sich die Gäste zuerst etwas beeindruckt, schlugen dann aber umso heftiger zurück. Es war Topskorer Sène, der mit zwei Treffern noch vor der Pause für die Wende besorgt war. Zuerst verwertete er eine Flanke freistehend (33.), dann traf er per Penalty (39.). Der Elfmeterpfiff war hart, aber vertretbar. Mit neu sieben Saisontoren schiebt er sich damit an die Spitze des Torschützenklassements.

Kaly Sènes erster Streich
Harter Penalty-Entscheid, Sène souverän

Auch der vierte und letzte Treffer der Partie fiel noch vor dem Seitenwechsel. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs köpfelte Carlos eine Flanke ein – 2:2. Noch beim Stand von 1:0 hatte er ein Tor noch verpasst, als er nach einem schönen Solo an der Latte scheiterte.

Yverdon weiter sieglos

Trainer Alessandro Mangiarratti gelang damit auch bei der Heimpremiere kein Sieg. Sein Team wartet nun sein fünf Meisterschaftsspielen auf einen Vollerfolg. Lausanne hingegen muss nach dem 3:1 gegen Lugano von letzter Woche einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

So geht's weiter

Auszeit für die Super-League-Teams: Die Nationalmannschafts-Pause steht an. In zwei Wochen empfängt Yverdon dann den FC Lugano (ab 20:30 Uhr live bei SRF). Lausanne-Sport trifft am Sonntag im Stadtderby auf Stade-Lausanne-Ouchy (ab 14:15 Uhr).