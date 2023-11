Der FC St. Gallen feiert in der 14. Runde der Super League einen 4:2-Heimsieg gegen den FC Winterthur.

Für die Ostschweizer ist es im siebten Heimspiel der siebte Sieg.

Yverdon und Lausanne-Sport trennen sich in der anderen Partie vom frühen Samstagabend 2:2. Im Abendspiel empfangen die Young Boys den FC Luzern (live bei SRF).

Mit dem Treffer zum 4:1 nur eine Minute nach Anpfiff der zweiten Halbzeit schien die Sache im St. Galler Kybunpark gegessen zu sein. Chadrac Akolo sorgte mit seinem dritten persönlichen Treffer – der Kongolese reagierte nach einem Abpraller am schnellsten und traf per Schlenzer – für die klare Führung der Ostschweizer. Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler lieferte einen weitestgehend überzeugenden Auftritt gegen den Gast aus Winterthur ab.

Doch die «Espen», die offensiv wie so oft zu überzeugen vermochten, zeigten sich defensiv anfällig. Nur fünf Minuten nach dem 1:4 fand sich Winterthurs Sayfallah Ltaief nach einem herrlichen Pass in die Schnittstelle allein vor FCSG-Torhüter Lawrence Ati Zigi wieder. Ltaief blieb cool und schob souverän zum 2:4 ein.

00:31 Video Nach Traumpass: Ltaief bleibt cool und schiebt ein Aus Sport-Clip vom 11.11.2023. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Die St. Galler liefen Gefahr, noch um die Früchte ihrer Arbeit betrogen zu werden. Denn in der 70. Minute fällte Zigi den heranstürmenden Ltaief, Schiedsrichter Johannes von Mandach zeigte sofort auf den Punkt. Aldin Turkes übernahm die Verantwortung, scheiterte aber am St. Galler Schlussmann. So blieb es beim Zwei-Tore-Vorsprung, den das Heimteam am Ende souverän über die Zeit brachte.

Starke St. Galler Reaktion

Zum Auftakt der Partie hatte Winterthur auf St. Galler Seite für Stirnrunzeln sorgen können. Mit dem ersten Angriff ging der Gast aus dem Kanton Zürich in Führung (13.). Im Chaos vor dem Ostschweizer Kasten spitzelte Remo Arnold die Kugel über die Linie. Den St. Gallern gelang in der Folge eine starke Reaktion. Innert 9 Minuten stellte die Zeidler-Elf das Skore auf 3:1:

20. Minute: Winterthurs Yannick Schmid ermöglicht dem FCSG mit einem fatalen Fehlpass den Gegenstoss. Via Willem Geubbels kommt der Ball zu Akolo, der den Ball im zweiten Versuch im Kasten unterbringt.

Winterthurs Yannick Schmid ermöglicht dem FCSG mit einem fatalen Fehlpass den Gegenstoss. Via Willem Geubbels kommt der Ball zu Akolo, der den Ball im zweiten Versuch im Kasten unterbringt. 22. Minute: Die Winterthurer können nicht sauber klären. Akolo übernimmt im Strafraum das Spielgerät und macht seinen Doppelpack perfekt.

Die Winterthurer können nicht sauber klären. Akolo übernimmt im Strafraum das Spielgerät und macht seinen Doppelpack perfekt. 29. Minute: Geubbels findet mit einer butterweichen Flanke Mitspieler Julian von Moos, der aus kürzester Distanz den dritten St. Galler Treffer erzielt.

Schliessen 01:27 Video Doppelter Akolo und Von Moos sorgen für die schnelle Wende Aus Sport-Clip vom 11.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden. 00:39 Video Winterthur nutzt Chaos im St. Galler Strafraum zum 1:0 aus Aus Sport-Clip vom 11.11.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Für St. Gallen ist es im siebten Heimspiel der siebte Sieg, seit Mai hat der FCSG auf heimischen Boden keinen Punkt mehr abgegeben. Die Ostschweizer übernehmen mit dem Sieg mindestens bis zum Abendspiel der Young Boys gegen Luzern die Spitze der Super League, Winterthur verliert hingegen im breiten Mittelfeld an Boden.

So geht es weiter

Aufgrund der Nationalmannschaftspause stehen die beiden Equipen erst in zwei Wochen wieder im Einsatz. Winterthur ist am 25. November zu Gast beim FC Luzern, St. Gallen trifft einen Tag später auswärts auf den FC Basel.