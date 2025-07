In unserer Bildergalerie beleuchten wir zum Saisonstart die wichtigsten Transfers in der Super League. Ab Freitag rollt der Ball wieder. Als Prolog der 1. Runde steigt am Freitag um 20:30 Uhr das Duell FC Zürich vs. Sion (bei SRF im Ticker). Als SRF-Livespiel figuriert am Samstagabend die Partie Young Boys vs. Servette im Programm (ab 20:10 Uhr auf SRF info bzw. später auf SRF zwei).

Ludovic Magnin (46, Basel). Seine 3. Trainerstation in der Schweiz (nach Zürich und zuletzt Lausanne) ist die bislang anspruchsvollste.

Matteo Di Giusto (24, Luzern). Nach 3 Jahren und 119 Pflichtspielen für Winterthur zieht es den Offensivspieler in die Innerschweiz.

Keigo Tsunemoto (26, Basel). Der Rechtsverteidiger stösst von Servette zum FCB.

Koba Koindredi (23, Basel). Der frühere französische Junioren-Internationale spielte zuletzt in Lausanne und wird von Sporting Lissabon an den FCB ausgeliehen.

Edimilson Fernandes (29, YB). Der 34-fache Schweizer Internationale spielte zuletzt leihweise in Brest.

Gregory Wüthrich (30, YB). Der Innenverteidiger mit zwei Nati-Einsätzen feierte mit Sturm Graz zwei Meistertitel und zwei Cupsiege.

Mitchell van der Gaag (53, Zürich). Der FCZ setzt erneut auf einen niederländischen Trainer. Van der Gaag war zuletzt Assistenztrainer bei Manchester United.

Gerald Scheiblehner (48, GC). Der Österreicher coachte zuletzt während vier Jahren Blau-Weiss Linz und stieg mit dem Klub in die österreichische Bundesliga auf.

Allan Arigoni (26, GC). Der Verteidiger und einstige USA-Söldner wechselt von seinem Stammklub Lugano zu den Grasshoppers.

Peter Zeidler (62, Lausanne). In Bochum entlassen, übernimmt der Deutsche nach Sion und St. Gallen den dritten Schweizer Klub.

Bryan Okoh (22, Lausanne). Nach 6 Jahren in Österreich kehrt der Innenverteidiger zu seinem Jugendklub zurück.

Ezgjan Alioski (33, Lugano). 7 Jahre nach seinem Abschied kehrt der einstige Publikumsliebling zum FC Lugano zurück.

Kevin Behrens (34, Lugano). Der Stürmer kam letzte Saison mit Wolfsburg zu 18 (Teil-)Einsätzen in der Bundesliga (1 Tor).

Giotto Morandi (26, Servette). Der Offensivakteur wechselte von GC (letzte Saison 5 Tore in 26 SL-Einsätzen) nach Genf.

Anthony Racioppi (26, Sion). Der Ex-YB-Keeper kehrt nach einem erfolglosen Auslandsjahr (Hull City, Köln) in die Schweiz zurück.

Das Transferfenster ist noch bis zum 8. September geöffnet.