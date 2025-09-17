Servette schlägt den FC Sion in einem Nachtragsspiel der 4. Runde der Super League auswärts mit 2:0.

Beide Tore für die Genfer erzielt Stürmer Samuel Mraz in der 2. Halbzeit.

Im anderen Spiel am Mittwochabend gastiert spielen Lugano und Lausanne 1:1.

Im 6. Anlauf hat es für Servette endlich geklappt mit dem ersten Super-League-Sieg in dieser Saison. Die Genfer erzielten den Vollerfolg auswärts beim FC Sion nicht mit einer spielerisch glanzvollen, sondern vor allem kämpferisch solidarischen Leistung. In die Hauptrolle schlüpfte bei diesem Nachtragsspiel der 4. Runde der slowakische Stürmer Samuel Mraz:

59. Minute : Lilian Njoh läuft auf der linken Seite mit dem Ball am Fuss in Richtung des Strafraums. Scharf bringt er die Kugel in die Mitte, wo Mraz den Fuss hinhält und zum 1:0 trifft – es fällt mit dem ersten Schuss aufs Tor überhaupt.

: Lilian Njoh läuft auf der linken Seite mit dem Ball am Fuss in Richtung des Strafraums. Scharf bringt er die Kugel in die Mitte, wo Mraz den Fuss hinhält und zum 1:0 trifft – es fällt mit dem ersten Schuss aufs Tor überhaupt. 67. Minute: Die Genfer wirken nun wacher. Eine erneute Hereingabe von links können die Sittener nicht klären. Der Schuss von Florian Ayé landet noch an der Latte, doch den Nachschuss verwertet Mraz durch mehrere Walliser Beine hinweg zum 2:0. Der VAR prüft noch ein mögliches Abseits, doch der Treffer bleibt bestehen.

Bei diesem Spielstand blieb es dann bis zum Schluss. Vom FC Sion, der eigentlich deutlich besser als seine Gäste in diesem Rhone-Derby in die Saison gestartet war, kam deutlich zu wenig. Die beste Chance der Partie hatte das Heimteam kurz nach dem 0:1, doch Rilind Nivokazi setzte den Ball aus aussichtsreicher Position neben den Kasten.

Zähe 1. Halbzeit

In der 1. Halbzeit hatten sich beide Teams auf ihre Verteidigungsarbeit konzentriert, Torchancen waren Mangelware. Das Geschehen spielte sich vornehmlich zwischen den beiden Strafräumen ab. Auch die tiefe Intensität deutete nicht auf ein Derby hin, beide Mannschaften waren vorsichtig unterwegs.

Sion-Trainer Didier Tholot reagierte auf das ungenügende Spiel direkt mit einem Dreifachwechsel zur 2. Halbzeit. Nützen sollte dieser am Ende aber nichts. Sion musste die zweite Saisonniederlage hinnehmen und muss weiter auf den ersten Sieg gegen Servette seit 2021 warten.

So geht es weiter

Am Wochenende steht die 2. Runde im Schweizer Cup an. Sion gastiert am Samstagabend um 19:00 Uhr auswärts beim FC Prishtina Bern. Für Servette wird die Aufgabe noch etwas schwieriger. Die Genfer messen sich ab 20:30 Uhr mit Super-League-Absteiger Yverdon. Beide Partien gibt's live bei SRF zu sehen.

