Zürich gewinnt den Klassiker zum 3. Mal in Folge

Der FC Zürich gewinnt in der 20. Runde der Super League zuhause gegen den FC Basel mit 2:0.

Antonio Marchesano erzielt das Game-Winning-Goal per Elfmeter (26.), Blaz Kramer erhöht mit dem Schlusspfiff.

In den weiteren Partien gewinnen YB (3:1 bei Lugano) und Luzern (4:0 gegen Vaduz).

Nur 34 Prozent Ballbesitz, in der 2. Hälfte zwischenzeitlich 0:8 Torschüsse und eine schlechtere Passquote: Die Statistik hielt den FC Zürich im dritten Klassiker der Saison nicht vom Siegen ab. Bereits beim ersten Saisonduell hatten den Zürchern 31 Prozent Spielanteile gereicht, um zu einem Heimsieg zu kommen.

Marchesano ist wieder zur Stelle

Mit ein Grund: Antonio Marchesano. Der Zehner der Zürcher brachte seine Farben in der 26. Minute mittels Penalty in Front. Eray Cömert hatte den sehr auffälligen Assan Ceesay gefoult.

Marchesano avanciert damit zum FCZ-Knipser schlechthin: Der 30-Jährige traf in 5 der letzten 6 Spiele und ist für 5 der letzten 8 FCZ-Treffer verantwortlich.

Basel kann Dominanz nicht nutzen

Bereits das 1:0 fiel in eine Phase, in der der FCZ eigentlich schlechter spielte. Und es ging so weiter: Edon Zhegrovas Treffer 5 Minuten später wurde wegen eines klaren Abseits' aberkannt.

Die Basler Dominanz zementierte sich in der 2. Hälfte, doch die wirklich zwingenden Chancen fehlten den Gästen. Von 10 Abschlüssen in der 2. Halbzeit fand keiner den Weg aufs Tor. Effizienter zeigte sich Blaz Kramer, der zwar wohl knapp im Offside stand, seinen Treffer mit dem Schlusspfiff vom VAR aber gutgeschrieben bekam.

Zürich kommt dem FCB nah

In der Tabelle kann Zürich mit dem Sieg auf Platz 3 klettern. Für das zweitplatzierte Basel hingegen rückt Leader YB noch weiter in die Ferne. Bereits 16 Punkte beträgt der Rückstand nach 20 Spielen.

Der FCB wird unter der Woche zum Cupspiel bei Winterthur antraben. Der FCZ empfängt am kommenden Wochenende Sion.