Leader YB gewinnt in Lugano 3:1 und feiert den 5. Sieg in Folge.

Bereits zur Pause führten die Gäste komfortabel.

Im Hinblick auf das Europa-League-Spiel gegen Leverkusen am Donnerstag konnte YB somit Kräfte schonen.

Weil der FCB beim FCZ verliert (0:2), liegt YB schon 16 Punkte vor dem ersten Verfolger. Der FCL deklassiert Vaduz (4:0).

Die Dominanz des Meisters in der Super League nimmt immer drastischere Züge an. YB benötigte nur gerade eine gute Viertelstunde, um den Lugano-Riegel zu knacken. Nach Toren von Jean-Pierre Nsame (10./Penalty) und Meschack Elia (17.) führte der Leader im Cornaredo schon mit 2:0. Sandro Lauper setzte mit dem Pausenpfiff gar noch einen drauf.

Die Lugano-Abwehr hatte zuvor in 18 Partien nur 17 Gegentore erhalten. Gegen YB hätte das Team von Maurizio Jacobacci am Sonntag auch eine Packung kassieren können. Die Tessiner Verteidiger begegneten den YB-Stürmern oft mit einem nicht angebrachten Sicherheitsabstand. Lugano-Keeper Noam Baumann, der beim 0:3 schlecht ausgesehen hatte, musste mehrfach eingreifen. In der Nachspielzeit lenkte er einen Schuss von Joker Jordan Siebatcheu an die Latte.

16 Punkte Vorsprung auf Basel

Richtig ans Limit mussten die Gäste nie gehen. Und YB-Coach Gerardo Seoane konnte es sich leisten, in der Pause Captain Fabian Lustenberger auszuwechseln. Eine reine Vorsichtsmassnahme im Hinblick auf das Sechzehntelfinal-Hinspiel in der Europa League am nächsten Donnerstag gegen Bayer Leverkusen (18:35 Uhr, SRF zwei).

Legende: Haben gut lachen Die YB-Spieler nach dem 3:0 durch Lauper (ganz links). Freshfocus

Beinahe hätte sich die Berner Passivität in der zweiten Halbzeit allerdings gerächt. Nach einer Stunde unterlief YB-Goalie David von Ballmoos eine Freistossflanke, was Alexander Gerndt zum 1:3 nützte. 10 Minuten später verhinderte Von Ballmoos mit einem Reflex den Anschlusstreffer durch Christopher Lungoyi.

Weil der FCB in Zürich 0:2 verlor, beträgt der Vorsprung von YB auf den ersten Verfolger schon 16 Zähler. Aus den letzten 9 Partien resultierten 25 Punkte. YB steht bei 5 Siegen in Serie. Es ist gut, können sich die Berner bald mit einem grösseren Kaliber messen.