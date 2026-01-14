Legende: Nach Einwechslung erfolgreich Winsley Boteli wird nach dem 1:0 gefeiert. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Sion gewinnt das Nachtragsspiel der 19. Super-League-Runde gegen Winterthur zu Hause mit 2:0.

Die Treffer erzielen Joker Winsley Boteli und Ilyas Chouaref in der 2. Halbzeit.

Im Léman-Derby behält Lausanne gegen Servette die Oberhand.

Winterthur war das Bemühen im Wallis nicht abzusprechen, das nicht. Doch das Schlusslicht fand im FC Sion einen Gegner, der zum Auftakt des Fussball-Jahres 2026 zeigte, weshalb er drauf und dran ist, die Championship Group zu erreichen.

Vor der Pause verhinderten noch der Pfosten und Winterthur-Goalie Stefanos Kapino ein Tor, nach der Pause war es zunächst die Latte. Doch dann bewies Sion-Coach Didier Tholot den richtigen Riecher und wechselte Winsley Boteli ein. Der Youngster benötigte nur 5 Minuten, um 5 Gegner auszuspielen und Kapino zum 1:0 zu überwinden (70.).

Es war mehr als die Vorentscheidung, denn mit dem Tor zog Sion dem Gast regelrecht den Stecker. Die Konsequenz folgte 6 Minuten später nach einem Konter. Ilyas Chouaref wurde im Strafraum alleine gelassen. Der Malteser, auch sonst der beste Mann auf dem Platz, liess einen Gegner aussteigen und traf mit der Pike in die weite Ecke zum 2:0-Endstand.

VAR lenkt Spiel in andere Bahnen

Dabei hätte die Geschichte der Jahres-Ouvertüre auch ganz anders ausgehen können. Dann nämlich, wenn Johannes von Mandach nach 17 Minuten anders entschieden hätte. Doch der Schiedsrichter liess sich vom VAR überzeugen, dass Andrin Hunzikers Treffer eine Regelwidrigkeit vorausgegangen war. Zwar hatte der Stürmer im Zweikampf mit Kreshnik Hajrizi den Ellbogen eingesetzt, die Entscheidung war jedoch nicht unumstritten.

Sonst spielte vor der Pause vor allem Sion. Schon nach 10 Minuten fasste sich Chouaref ein Herz und knallte den Ball aus grosser Distanz an den Pfosten, Kapino wäre chancenlos gewesen. Und in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit landete zunächst ein Freistoss von Benjamin Kololli am Pfosten, danach parierte Kapino gegen Jan Kronig und Rilind Nivokazi stark.

So geht es weiter

Sion gastiert am kommenden Sonntag beim amtierenden Meister aus Basel. Die Aufgabe für Winterthur wird nicht einfacher: Zu Hause kommt es zum Duell mit dem zweitklassierten St. Gallen.

