2:0-Sieg im Klassiker vs. FCZ

Nach zuletzt 3 sieglosen Spielen findet der FCB beim 2:0 gegen den FC Zürich zurück auf die Erfolgsspur.

Einmal gefühlvoll, einmal brachial: Die Tore von Ajeti und Petretta lassen sich sehen.

In den weiteren Sonntagsspielen verliert GC gegen Luzern, Lugano und Sion spielen Unentschieden.

Über 70 Minuten lang schien der FCB im Klassiker gegen den FCZ alles im Griff zu haben. Doch wie so oft in den letzten Wochen liefen die Basler gegen Schluss auf dem Zahnfleisch. Goalie Jonas Omlin holte aber mehrfach für seine Vorderleute die Kastanien aus dem Feuer:

74. Minute: Adrian Winter kommt im Sechzehner nach schönem Zuspiel aus guter Distanz zum Abschluss, doch Omlin verkürzt den Winkel gekonnt und pariert.

77. Minute: Plötzlich steht Stephen Odey alleine vor dem Basler Schlussmann. Doch Omlin behält im Nachfassen abermals die Oberhand.

Die Zürcher haderten in der Schlussphase nicht nur mit ihren vergebenen Chancen, sondern auch mit Schiedsrichter Nikolaj Hänni. Ein Klärungsversuch von Raoul Petretta touchierte an der Strafraumgrenze klar die Hand von Aldo Kalulu. Die Unparteiischen entschieden in der 79. Minute fälschlicherweise aber auf Freistoss statt auf Elfmeter.

Basel über weite Strecken dominant

Zuvor hatte nicht viel darauf hingedeutet, dass der FCB gegen Ende noch den Schlusspfiff herbeisehnen würde. Das Team von Marcel Koller zeigte eine Stunde lang eine starke Leistung. Der Lohn dafür waren zwei Traumtore:

19. Minute: Mit schönem Kurzpassspiel kombinieren sich die Basler in den Zürcher Sechzehner. Über Luca Zuffi und Ricky van Wolfswinkel gelangt der Ball zu Albian Ajeti, der zum 1:0 vollendet.

48. Minute: Die Chance für den FCB scheint bereits vorbei, als sich Petretta ein Herz fasst und mit seinem schwachen Fuss volley abzieht. Der Ball schlägt via Unterlatte im Tor ein.

Dank dem Sieg distanzierte Basel den FCZ um drei Punkte und übernimmt den 2. Platz. Der Rückstand auf den unangefochtenen Leader YB beträgt aber ernüchternde 19 Punkte.

Sendebezug: SRF zwei, Super League Goool, 09.12.2018, 18:00 Uhr