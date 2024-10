2:0-Sieg in Sitten

Der FC Zürich gewinnt in der 12. Runde der Super League auswärts gegen den FC Sion mit 2:0.

Damit übernehmen die Zürcher mindestens für die nächsten 24 Stunden wieder die Tabellenführung.

In den anderen Spielen am Mittwochabend schlägt YB den FC Basel, St. Gallen und Winterthur trennen sich 2:2.

Drei Tage nach der klaren 1:3-Niederlage im Spitzenkampf gegen Servette hat der FCZ eine Reaktion gezeigt. Im Tourbillon setzten sich die Zürcher mit 2:0 durch. Damit ist das Team von Trainer Ricardo Moniz wieder Leader, wobei sich die Genfer die Tabellenführung am Donnerstag mit einem Sieg gegen Luzern wieder zurückholen können.

Lindner schlecht belohnt

Der Sieg der Zürcher war keinesfalls gestohlen. Die Gäste hatten nicht nur mehr, sondern auch die besseren Chancen. Den Sprung auf die Anzeigetafel schafften sie allerdings erst nach der Pause – und dank der Intervention des VAR. Dieser taxierte ein Einsteigen von Sions Théo Bouchlarhem gegen Armstrong Oko-Flex als Foul. Die Folge war ein Penalty, den Mirlind Kryeziu (53.) zur verdienten Führung nutzte. Zudem flog Bouchlarhem nach der zweiten gelben Karte vom Platz.

01:07 Video Sions Bouchlarhem verursacht Penalty – Kryeziu trifft Aus Sport-Clip vom 30.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Bitter war der Gegentreffer insbesondere für Heinz Lindner. Der Sittener Ersatzkeeper kam durch die Rotsperre von Timothy Fayulu zu seinem ersten Super-League-Einsatz in dieser Saison und hatte sein Team vor der Pause mindestens zweimal vor einem Rückstand bewahrt.

Beim 2. Gegentreffer war Lindner dann ebenso machtlos wie beim ersten. Nach einem unnötigen Ballverlust in der eigenen Platzhälfte schaltete der FCZ blitzschnell um. Umeh Emmanuel legte auf den links mitgelaufenen Jonathan Okita (77.) ab, der den Ball unter die Latte zimmerte. Für Okita, der erst 4 Minuten zuvor eingewechselt worden war, war es das erste Tor in dieser Saison. Und die Entscheidung in dieser Partie.

00:33 Video Joker Okita macht den Deckel drauf Aus Sport-Clip vom 30.10.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Sion-Trainer Didier Tholot hatte sein Team mit einem Doppelwechsel schon vor der Pause versucht, irgendwie wachzurütteln. Mit einem Mann weniger erspielte sich der Aufsteiger aber weniger Chancen als noch in der ersten Halbzeit. Das Warten auf den ersten Sieg seit dem 10. August geht für die Sittener damit weiter.

So geht's weiter

Beide Teams stehen am Samstag wieder im Einsatz. Der FCZ empfängt um 18:00 Uhr im Letzigrund die Young Boys, Sion spielt auswärts gegen den FCSG. Die Partie, die um 20:30 Uhr angepfiffen wird, gibt's live auf SRF zwei zu sehen.