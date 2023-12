Am 17. Spieltag der Super League fährt Lugano gegen Winterthur einen 2:1-Heimsieg ein.

Damit haben die Tessiner wettbewerbsübergreifend die letzten sechs Heimspiele gegen Winterthur gewonnen.

Bis kurz vor Schluss sieht es nach lockeren drei Punkten für Lugano aus, ehe Winterthur spät nochmals rankommt.

Lugano hat erfolgreich auf die enttäuschende 1:3-Heimpleite gegen Basel unter der Woche reagiert. Die Equipe von Mattia Croci-Torti besiegte im Cornaredo Winterthur dank Toren von Renato Steffen (39.) und Zan Celar (83.) mit 2:1. Während Lugano damit auf die Siegerspur zurückkehrte und vorübergehend auf Rang 5 kletterte, verlor «Winti» bereits zum vierten Mal hintereinander.

In der Nachspielzeit war es allerdings nochmals kurz spannend geworden. Als eigentlich alles schon auf ein ungefährdetes 2:0 hindeutete, traf der eingewechselte Samuel Ballet in der 92. Minute per feinem Lupfer über Amir Saipi hinweg zum Anschluss. Mehr wollte für die Gäste aber nicht herausschauen und wäre auch nicht verdient gewesen.

Steffen an beiden Toren beteiligt

Die Hausherren hingegen holten sich die drei Punkte vor allem aufgrund einer engagierten ersten Halbzeit. In der 19. Minute hatte es nach einem Pfostenkopfball von Skhelqim Vladi erstmals nach einer Lugano-Führung gerochen. Besser machte es Renato Steffen 20 Minuten später, als er nach einer Hereingabe von Jhon Espinoza und einem feinen Vladi-Ablenker via Innenpfosten zur Führung ins Netz traf.

In einer lange Zeit mauen zweiten Halbzeit fiel Winterthur weiterhin praktisch nichts ein. Die «Bianconeri» verwalteten ihren knappen Vorsprung gekonnt und lenkten die Partie zehn Minuten vor Schluss in entscheidende Bahnen. Nach einem brillanten Steffen-Lupfer tauchte Zan Celar allein vor FCW-Goalie Marvin Keller auf und liess sich nicht zweimal bitten.

Winterthurs Reaktion in der 92. Minute kam zu spät. Damit müssen die Eulachstädter weiter auf einen Vollerfolg in Lugano warten. Der letzte Auswärtssieg ist bereits über zehn Jahre her und datiert vom 24. August 2013.

So geht es weiter

Zum Jahresabschluss empfängt Winterthur am kommenden Sonntag Lausanne-Sport (14:15 Uhr). Für Lugano steht am gleichen Tag eine Reise nach Genf an, wo es um 16:30 Uhr zum Aufeinandertreffen mit Servette kommt.