Aufsteiger Thun gewinnt das erste Super-League-Heimspiel seit 5 Jahren mit 2:1 gegen Lausanne.

Christopher Ibayi und Genis Montolio schiessen die Tore für den Aufsteiger, Kaly Sène kann nur noch verkürzen.

In den anderen Partien vom Sonntag heisst es Luzern vs. Zürich und Sion vs. Lugano.

Am 1. Spieltag hatte Lausanne gegen Winterthur zweimal einen Rückstand wettmachen können und am Ende noch gewonnen. Bei Aufsteiger Thun gelang dies dem Team von Peter Zeidler nicht mehr. Die grösste Chance verpasste Beyatt Lekoueiry mit seinem Abschluss in der 1. Minute der Nachspielzeit. Sein Versuch ging jedoch am langen Pfosten vorbei.

Kaly Sène, der bereits am 1. Spieltag getroffen hatte, hatte die Hoffnung für die Waadtländer 20 Minuten vor dem Ende mit seinem Anschlusstreffer zum 1:2 wieder zurückgebracht.

Thun überzeugt auf vielen Ebenen

Die 3 Punkte blieben am Ende jedoch verdientermassen im Berner Oberland. 5 Jahre nach dem letzten Super-League-Heimspiel in der Stockhorn Arena verdiente sich der Aufsteiger den Sieg durch unterschiedliche Stärken:

Vorab in der 1. Halbzeit zeigte Thun schnelles, vertikales Direktspiel.

Die Berner Oberländer setzten Lausanne zudem immer wieder früh unter Druck.

Nach der Pause verteidigte das Team von Mauro Lustrinelli das eigene Tor aufopferungsvoll.

Und vorne zeigte sich Thun von der effizienten Seite: Zwei Abschlüsse flogen auf den Kasten von Lausanne-Goalie Karlo Letica, beide landeten im Netz. Bereits in der 10. Minute vollendete Christopher Ibayi eine herrliche Ballstafette über das ganze Feld von Genis Montolio über Ethan Meichtry und Michael Heule zum 1:0.

Legende: Jubel in Rot Thun bleibt auch zum Heim-Start ungeschlagen. Zamir Loshi/freshfocus

Während Lausanne im Abschluss Mal für Mal zu umständlich agierte, bekundete Thun einmal Pech bei einem Pfostenschuss von Ibayi (17.) oder spielte den letzten Pass zu wenig genau; so zum Beispiel bei einem Konter über Valmir Matoshi und Elmin Rastoder (31.).

Kurz nach der Pause schwang sich Innenverteidiger Montolio nach einem Eckball von Fabio Fehr ein erstes Mal zum Matchwinner auf, als er zum 2:0 einnetzen konnte. 8 Minuten später zeigte der Spanier seinen Wert auch vor dem eigenen Tor: Er köpfelte einen Schuss von Sène von der Linie. Und dass er auch über Übersicht verfügt, hatte er ja schon beim 1:0 gezeigt.

So geht es weiter

Aufsteiger Thun will seinen Lauf am nächsten Spieltag in Luzern fortsetzen (live bei SRF). Für Lausanne bleibt weiterhin kaum Luft zum Durchatmen. Schon am Donnerstag steht 5500 Kilometer entfernt das Auswärtsspiel in der 3. Runde der Conference-League-Qualifikation beim FC Astana auf dem Programm. In der Super League geht es am kommenden Sonntag gegen den FCZ weiter.

Super League