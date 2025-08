Legende: Co-Produzenten des Ausgleichs Torschütze Umeh Emmanuel (links) und Vorlagengeber Bledian Krasniqi (mitte). Freshfocus/Marc Schumacher

Der FC Luzern und der FC Zürich teilen sich in der 2. Runde der Super League beim 1:1 die Punkte.

Adrian Grbics Führung (73.) gleicht Umeh Emmanuel wenig später für den FCZ aus (78.).

Thun (2:1 vs. Lausanne) und Sion (4:0 vs. Lugano) bestätigen ihren starken Saisonstart.

In der ersten Runde hatten der FCL (3:2 bei GC) und der FCZ (2:3 vs. Sion) für Spektakel gesorgt. Im Direktduell neutralisierten sich die beiden Teams über weite Strecken. Matthias Phaetons harmloser Distanzschuss in der 63. Minute war der erste Schuss aufs Tor in der Partie. Danach nahm die Partie für kurze Zeit Fahrt auf:

73. Minute : Kevin Spadanudas Zuspiel leitet Matteo Di Giusto direkt in den Lauf von Adrian Grbic weiter. Dieser vollendet aus 16 Metern alleine vor Yanick Brecher trocken.

: Kevin Spadanudas Zuspiel leitet Matteo Di Giusto direkt in den Lauf von Adrian Grbic weiter. Dieser vollendet aus 16 Metern alleine vor Yanick Brecher trocken. 75. Minute : Umeh Emmanuel kommt im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Johannes von Mandach pfeift und zückt Gelb – gegen Emmanuel, wegen einer Schwalbe.

: Umeh Emmanuel kommt im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Johannes von Mandach pfeift und zückt Gelb – gegen Emmanuel, wegen einer Schwalbe. 78. Minute: Emmanuel macht nun alles richtig: Er passt zu Bledian Krasniqi und läuft durch. Krasniqis Chipball berührt er auf dem Weg ins Tor noch leicht – 1:1.

Danach beruhigte sich das Geschehen wieder. Severin Ottiger hatte den Siegtreffer auf dem Fuss (89.), vergab aber. Es blieb beim 1:1 in Luzern. Mitchell van der Gaag darf sich über den ersten Punkt als FCZ-Trainer freuen.

Jubilar Brecher – Verletzungspech beim FCZ

Der FC Zürich war ohne Steven Zuber nach Luzern gereist. Der 33-Jährige hatte sich im Training eine leichte Knieverletzung zugezogen. Im Mittelfeld dünnte sich die Personaldecke der Zürcher gleich noch mehr aus, Miguel Reichmuth musste in der 25. Minute verletzt ausgewechselt werden.

6 Minuten später wäre Yanick Brecher in seinem 300. Super-League-Spiel beinahe ein erstes Mal bezwungen worden: Adrian Bajramis Kopfball (31.) zischte aber am weiten Pfosten vorbei. Bis zum ersten Torschuss dauerte es dann bis nach der Stundenmarke.

So geht es weiter

Der FC Luzern empfängt am kommenden Samstagabend den FC Thun. Dieses Spiel können Sie auf SRF zwei verfolgen. Der FCZ gastiert am Sonntag in Lausanne.

Super League