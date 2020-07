St. Gallen schlägt Xamax 2:1 und übernimmt nach 27 Runden die Tabellenführung wieder, Xamax fasst die rote Laterne.

Den entscheidenden Treffer erzielt Cedric Itten, der zum 13. Mal einnetzt.

Während Lugano einen Heimsieg gegen Basel feiert, unterliegt der FC Zürich in einer verrückten Partie Thun.

Es war eine äusserst harte Aufgabe, die Xamax dem FC St. Gallen stellte. Die Neuenburger zeigten sich vom 0:6 in Bern gut erholt, spielten aufsässig und mit viel Drang nach vorne. Dank einer effizienten Leistung und einem grossen Quäntchen Glück eroberten die Ostschweizer jedoch die Tabellenführung von YB zurück. Vor allem in der Defensive agierte der «neue» Leader nicht immer sattelfest. Die verletzungsbedingte Absenz von Captain Silvan Hefti war nicht zu übersehen.

Itten, immer wieder Itten

Entscheidenden Anteil am 2:1-Erfolg hatte einmal mehr Cedric Itten. Der grossgewachsene Stürmer mit der Trikotnummer 13 kam in der 60. Minute per Kopf zu seinem 13. Saisontreffer. Jérémy Guillemenot, schön von Lukas Görtler in die Tiefe geschickt, glänzte als Vorbereiter. Für Itten war es der 4. Treffer im 4. Spiel nach der Corona-Pause.

Xamax setzte in der Folge auf volle Offensive, blieb für den Sturmlauf aber unbelohnt. Viel Glück hatte der FCSG in der 92. Minute, als Lukas Görtler beinahe seinen eigenen Keeper düpiert hätte, der Ball aber von der Lattenunterkante auf die Torlinie tropfte.

Zigi hält St. Gallen im Spiel

Die Teams hatten in der Maladière keinerlei Probleme bekundet, in die Partie zu finden. Bei einem Konter nach 25 Sekunden (!) scheiterte Xamax’ Raphaël Nuzzolo bereits ein erstes Mal an FCSG-Keeper Lawrence Ati Zigi. Nach 15 Minuten war es dann soweit, die Neuenburger Freude währte aber nur sehr kurz:

15. Minute: Diafra Sakho lässt eine flache Hereingabe klug passieren. Während die St. Galler Defensive erneut schwimmt, bringt Nuzzolo im 2. Versuch die Kugel im Tor unter.

Diafra Sakho lässt eine flache Hereingabe klug passieren. Während die St. Galler Defensive erneut schwimmt, bringt Nuzzolo im 2. Versuch die Kugel im Tor unter. 17. Minute: Und die Führung für das Heimteam ist schon wieder dahin. Nach einem Eckball und anschliessendem Chaos erzielt der 18-jährige Leonidas Stergiou seinen ersten Profi-Treffer.

In der Folge durften sich die Espen bei Ati Zigi bedanken, dass es mit 1:1 in die Pause ging. Gleich im Multipack entschärfte der Goalie Abschlüsse von Nuzzolo und dem omnipräsenten Sakho. Auch in der 2. Halbzeit war Ati Zigi wohl der beste St. Galler.

Der alte und neue Leader

Damit profitiert der FCSG von den Stolperern der Young Boys (1:1 gegen Servette) und Basel (1:2 in Lugano). Die Espen sind somit wieder Tabellenführer, 2 Punkte vor YB, 8 vor dem FC Basel. Während St. Gallen am Sonntag Sion empfängt, muss das neue Schlusslicht Xamax bereits am Samstag beim FC Basel antreten.

Corona-Fall beim FC St. Gallen Boris Babic, nach einem Kreuzbandriss zurzeit im Aufbautraining, reiste Mitte Juni aus familiären Gründen nach Serbien. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz wurde Babic positiv auf das Coronavirus getestet. Babic sei symptomfrei und befinde sich in 14-tägiger Quarantäne. «Er hatte seit seiner Heimkehr keinen Kontakt zu Mitspielern, Trainern oder Staff», betonte der FCSG.