Lugano schlägt Basel in der 27. Runde der Super League zuhause 2:1 und feiert den ersten Heimsieg gegen den FCB seit fast 20 Jahren.

Die Tore für die Luganesi erzielen Alexander Gerndt und Filip Holender.

Während St. Gallen den Leaderthron zurückerobert, muss sich der FC Zürich in Thun geschlagen geben.

Es war bislang noch nicht die Saison des Alexander Gerndt gewesen. Zwei Törchen in 19 Partien, dazu mehrere Verletzungsphasen – so die dürftige Bilanz des Lugano-Angreifers. Doch mit dem Beruf des Stürmers ist es wie mit dem Fahrradfahren: Wer es kann, verlernt es nie wieder.

Xhaka muss verletzt raus

So war es ebenjener Gerndt, der in der 73. Minute das Skore eröffnete (siehe Video oben). Taulant Xhaka kochte er am Flügel eiskalt ab und liess auch Basel-Keeper Jonas Omlin keine Chance. Xhaka musste nach dem Zweikampf verletzt vom Feld. Gerndt seinerseits erzielte so auch seinen 3. Saisontreffer gegen ein Team aus der oberen Tabellenregion. Zuvor hatte er beim 2:1-Sieg gegen YB sowie beim 1:1 gegen Servette eingenetzt.

Gestohlen war die Führung keineswegs. Miroslav Covilo hätte den Gastgeber in der 70. Minute in Front bringen müssen. Sein Kopfball aus 3 Metern ging indes über das Basler Gehäuse.

Mit der Führung im Rücken und grösseren Freiräumen doppelte Filip Holender (79.) umgehend nach. Eine Flanke von Numa Lavanchy verwertete der Ungar zum 2:0. Bei Basel standen zu diesem Zeitpunkt nur 10 Spieler auf dem Feld. Trainer Marcel Koller hatte zu spät auf die Verletzung von Xhaka, der sich draussen pflegen liess, reagiert.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Chaos beim FC Basel Kollers fatal später Wechsel 01.07.2020 Mit Video

Cabrals Treffer für die Galerie

Und die Basler? Reagierten auf die schlechtestmögliche Weise: Gegenseitige Anschuldigungen, verworfene Hände und Frustfouls. Omar Alderete liess sich zu einem (leichten) Ellbogencheck hinreissen und flog mit direkt Rot vom Platz. Schon in der kampfbetonten ersten Halbzeit waren Chancen gegen kompakte Luganesi Mangelware gewesen.

Das einzige Highlight aus Basel-Sicht gelang Arthur Cabral: Er verkürzte in der 90. Minute sehenswert auf 1:2. Bei seinem Treffer begnügte sich die Lugano-Defensive jedoch auch mit der Statistenrolle.

Der Rückstand des FCB auf St. Gallen und YB wächst damit wieder auf 8 bzw. 6 Punkte an. Während Basel am Samstag Xamax empfängt, muss Lugano am Sonntag bei den Young Boys antreten (16 Uhr live auf SRF zwei).