Basel und YB spielen in der 28. Runde der Super League 2:2 unentschieden.

Damit bleibt Basel zum 9. Mal in Folge sieglos gegen die Berner.

Auf Basler Seite treffen Taulant Xhaka und Sebastiano Esposito sehenswert.

In den anderen Sonntagsspielen trennen sich Luzern und Lugano 2:2, Lausanne überfährt Servette gleich mit 4:1.

Basels YB-Fluch hält an. Auch im 9. Anlauf konnten die «Bebbi» die Sieglos-Serie nicht beenden, obwohl sie YB an diesem Sonntagnachmittag mehrheitlich überlegen waren. Ausserdem war das Heimteam im St.Jakob-Park zweimal in Führung gegangen: Erst traf Taulant Xhaka mit einem strammen Schuss in die weite Ecke zur Führung. Berns Edimilson Fernandes hatte zuvor nur ungenügend klären können.

00:41 Video Basels Xhaka trifft haargenau Aus Sport-Clip vom 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Nach 71 Minuten war es Sebastiano Esposito, der für das zweite Highlight aus Sicht des FCB besorgt war. Der italienische Jungspund traf mittels direkt verwandeltem Freistoss (71.). Zuvor hatte er bei einem Pfostenschuss noch Pech bekundet (59.).

00:47 Video Esposito versenkt einen Freistoss direkt Aus Sport-Clip vom 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Kein Lucky Punch in der Schlussphase

Zwischenzeitlich hatte Fernandes mit etwas Glück für YB ausgleichen und damit wenigstens ein bisschen seines Fehlers vor dem ersten Basler Treffer wettmachen können. Und auch die zweite Führung der Abascal-Equipe hatte nicht lange Bestand. Wilfried Kanga tankte sich nach Vorlage von Felix Mambimbi an der Strafraumgrenze durch und glich erneut aus (78.).

Schliessen 00:54 Video Fernandes gleicht mit einem abgelenkten Schuss aus Aus Sport-Clip vom 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden. 00:47 Video Kanga trifft zum 2:2 gegen Basel Aus Sport-Clip vom 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

In der Folge strebten beide Teams noch den Lucky Punch an, doch sowohl Liam Millar und Valentin Stocker auf FCB-Seite als auch Jordan Siebatcheu und Aurèle Amenda bei YB verpassten die Entscheidung zugunsten ihrer Teams.

Basel behauptete mit dem Remis Rang 2 und weist weiterhin 5 Punkte Vorsprung auf YB auf. Für die Hauptstädter endete der Nachmittag mit dem eher schmeichelhaften Punktgewinn dennoch halbwegs versöhnlich, nachdem sich die Berner schon früh mit Ungemach konfrontiert gesehen hatten: Captain Fabian Lustenberger musste sich bereits nach 12 Minuten verletzt auswechseln lassen.

00:36 Video Lustenberger muss früh verletzt raus Aus Sport-Clip vom 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

So geht es weiter

Das drittplatzierte YB, das die letzten 5 Spiele in der Liga nicht gewinnen konnte, empfängt am kommenden Samstagabend Schlusslicht Lausanne-Sport (18:00 Uhr). Basel gastiert am Sonntag beim formstarken FC St. Gallen (16:30 Uhr).

Die Stimmen zum Spiel