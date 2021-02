Basel und Sion trennen sich im St. Jakob-Park 2:2 unentschieden.

Wesley und Roberts Uldrikis gleichen einen 0:2-Rückstand für die Walliser noch aus.

YB siegt gegen Lausanne 4:2, mit dem gleichen Resultat schlägt Servette Luzern.

Der FC Sion konnte im St. Jakob-Park auch im 30. Anlauf seit Einführung der Super League nicht gewinnen. Doch waren sie näher dran als auch schon: Guillaume Hoarau, zu seinen YB-Zeiten zuweilen auch Basel-Schreck, hätte mit seinem Kopfball in der 76. Minute das Glück auf die Seite der Walliser zwingen können.

Doch auch Edon Zhegrova hatte nur kurz zuvor das 3:2 für Basel auf dem Fuss, fand seinen Meister aber in Timothy Fayulu. Der Sion-Goalie wehrte auch in der Nachspielzeit noch einmal in höchster Not. Luca Clemenza hatte in der 82. Minute die gelb-rote Karte gesehen.

Wesley trifft in zweitem Super-League-Spiel

So blieb es in dieser ausgeglichenen Partie beim 2:2 und der gerechten Punkteteilung, die für Sion wohl wertvoller ist. Auch wegen des Spielverlaufs.

Mit einem Doppelschlag durch Wesley (53. Minute) und Roberts Uldrikis (57.) kamen die Gäste innert vier Minuten zum Ausgleich und bestraften die zuvor dominanten Basler für ihre vorübergehende Passivität. Der Brasilianer Wesley, erst vor kurzem aus dem Nachwuchs von Juventus Turin gekommen, traf in seinem 2. Super-League-Spiel mit einem sehenswerten Schlenzer zum ersten Mal.

Cabral erzielt 11. Saisontreffer

Vor dem Seitenwechsel hatte in der Sittener Hintermannschaft zweimal die Zuordnung nicht gestimmt:

32. Minute: Nach Valentin Stockers Eckball kann Arthur Cabral unbehelligt zum 1:0 einköpfen. Der Brasilianer trifft in der fünften aufeinanderfolgenden Partie, in der er auf dem Platz steht. Es ist das 11. Saisontor des Liga-Topskorers.

37. Minute: Pajtim Kasami doppelt nach einer Hereingabe von Raoul Petretta zum 2:0 nach. Gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber trifft er im 3. Spiel zum 4. Mal.

Sion, das bereits unter der Woche beim Sieg gegen St. Gallen Moral bewiesen hatte, hält sich dank des Punktes drei Zähler vor Luzern und dem Barrage-Platz. Basel dagegen, das neu 10 Punkte Rückstand auf Leader YB aufweist, konnte zum 5. Mal in Folge zuhause nicht gewinnen.