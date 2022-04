St. Gallen bleibt in der Rückrunde ungeschlagen

St. Gallen und Basel trennen sich in der 29. Runde der Super League 2:2.

Die Ostschweizer legen zweimal vor, Basel kommt zweimal zurück.

Servette gewinnt gegen den Leader FCZ 1:0. Sion schlägt Lugano auswärts mit 3:1.

Basel hat von der überraschenden FCZ-Niederlage gegen Servette nur bedingt profitieren können. Auswärts gegen St. Gallen mussten sich die «Bebbi» mit einem 2:2 begnügen und verpassten es, die Spannung in das vermeintlich vorentschiedene Meisterrennen zurückzubringen.

Die Basler bewiesen beim Gastspiel in St. Gallen aber Moral: Nachdem Jérémy Guillemenot nach rund einer Stunde und einer Massflanke von Lukas Görtler zur St. Galler Führung getroffen hatte, reagierte «Rot-Blau» umgehend und glich nur zwei Minuten später aus. Liam Millar traf mit einem Schuss ins weite Eck zum 2:2.

01:08 Video St. Gallen legt vor – Basel gleicht postwendend aus Aus Sport-Clip vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Mit dem Schlusspfiff vor Augen war es aber das Heimteam, das vehement auf den Führungstreffer drückte. Obwohl der Lucky Punch verwehrt blieb, wahrt St. Gallen seine Ungeschlagenheit in der Rückrunde.

Hin und Her in der 1. Halbzeit

In Partien mit St. Gallen-Beteiligung werden die Zuschauer für ihr Kommen für gewöhnlich belohnt. Beweise für die These lieferten die Protagonisten schon in der 1. Halbzeit:

20. Minute: Görtler hebelt mit einem Pass aus der eigenen Platzhälfte die aufrückende Basler Verteidigung aus. Kwadwo Duah behält alleine vor FCB-Torhüter Heinz Lindner die Ruhe und bringt die Hausherren mit seinem 12. Saisontor in Führung.

Görtler hebelt mit einem Pass aus der eigenen Platzhälfte die aufrückende Basler Verteidigung aus. Kwadwo Duah behält alleine vor FCB-Torhüter Heinz Lindner die Ruhe und bringt die Hausherren mit seinem 12. Saisontor in Führung. 22. Minute: Basel hat den postwendenden Ausgleich gleich doppelt auf dem Fuss. Erst rettet Lawrence Ati Zigi spektakulär auf der Linie, beim Nachschuss von Sebastiano Esposito steht mit Valentin Stocker ein Mitspieler im Weg.

Basel hat den postwendenden Ausgleich gleich doppelt auf dem Fuss. Erst rettet Lawrence Ati Zigi spektakulär auf der Linie, beim Nachschuss von Sebastiano Esposito steht mit Valentin Stocker ein Mitspieler im Weg. 29. Minute: Esposito kommt über die rechte Seite in den Strafraum und will zum freistehenden Wouter Burger spielen. St. Gallen-Verteidiger Leonidas Stergiou lenkt den Ball unglücklich zum 1:1-Ausgleich über die Linie.

Schliessen 00:44 Video Nach Traumpass von Görtler: Duah bringt St. Gallen in Führung Aus Sport-Clip vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden. 00:49 Video Zigi rettet spektakulär – Stocker steht im Weg Aus Sport-Clip vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden. 00:28 Video Stergiou lenkt unglücklich ab Aus Sport-Clip vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Kurz vor der Pause verpasste das Heimteam den erneuten Führungstreffer nur knapp. Der Ex-Basler Julian von Moos sah seinen Kopfball in der 43. Minute aber von Lindner spektakulär abgewehrt.

So geht's weiter

Für beide Teams steht am Ostermontag (18.4.) die nächste Partie auf dem Programm. St. Gallen tritt auswärts beim FC Luzern an (14:15 Uhr), Basel reist ins Wallis zum FC Sion (16:30 Uhr).

Stimmen zum Spiel