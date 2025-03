Dank später Aufholjagd: Luzern holt in Yverdon einen Punkt

Legende: Grosser Jubel Bei Aleksandar Stankovic (rechts) nach dem 2:2. Keystone/Valentin Frauvaud

Der FC Luzern holt in der 26. Runde der Super League trotz eines zwischenzeitlichen 0:2-Rückstands ein 2:2 in Yverdon.

In der Schlussphase erzielen Sinan Karweina und Aleksandar Stankovic die beiden Tore für die Gäste.

In der 87. Minute lief der FC Luzern noch einem 0:2-Rückstand hinterher. Doch dann foulte Jason Gnakpa schon wieder im eigenen Strafraum. Nach Kevin Spadanuda, der zuvor an Paul Bernardoni vom Punkt gescheitert war, bot sich nun Sinan Karweina die Möglichkeit, für Luzern zu verkürzen. Bernardoni ahnte zwar die Ecke, aber Karweinas Schuss war zu platziert und der FCL damit wieder dran.

Die Zentralschweizer hatten Lunte gerochen und wirkten plötzlich wie verwandelt. Nur eine Zeigerumdrehung später nickte Aleksandar Stankovic einen Eckball von Andreijs Ciganiks zum 2:2 in die Maschen.

Wie schon im ersten Duell dieser Saison konnte Luzern gegen Yverdon einen 0:2-Rückstand aufholen. Damals kassierte der FCL noch das 2:3, dieses Mal blieb es beim 2:2. Luzern verpasste es, mit Basel und Servette nachzuziehen, Yverdon ist im Abstiegskampf der grosse Verlierer.

Yverdon hatte Spiel und Gegner lange im Griff

Vor der Pause war im Stade Municipal sehr wenig los gewesen, die beiden Teams hatten Mühe mit sich selbst, der Unterlage und dem Gegner. Bung Meng Freimann mit einem Kopfball über das Yverdon-Tor (43.) und Antonio Marchesano mit einem Heber (45.) sorgten spät im ersten Durchgang für etwas Torgefahr.

Nur 4 Minuten nach dem Seitenwechsel lag der Ball dann ein erstes Mal im Tor. Marley Aké lenkte eine Flanke von Mateusz Legowski ins Tor ab. Der Führungstreffer beflügelte die Gastgeber, welche weiter Druck machten gegen dannzumal enttäuschend harmlose Luzerner.

Auch Fricks Dreifachwechsel (57.) brachte noch nicht den erwünschten Schwung. Im Gegenteil: Moussa Baradji konnte in der 63. Minute mit dem Ball einfach durch fast die gesamte Luzerner Platzhälfte spazieren und aus rund 14 Metern trocken das 2:0 erzielen. Zu diesem Zeitpunkt deutete wenig auf eine Luzerner Aufholjagd hin, doch diese sollte noch kommen.

So geht es weiter

Am kommenden Samstag gibt es in Yverdon Abstiegskampf pur: Der FC Winterthur ist zu Gast im Stade Municipal. Für Luzern steht am Sonntag der Spitzenkampf zu Hause gegen den FC Basel auf dem Programm.

