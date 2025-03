GC schlägt YB in der 26. Runde der Super League dank einem Treffer von Sonny Kittel mit 1:0.

Die Berner bleiben damit in dieser Saison weiterhin ohne Torerfolg gegen die Grasshoppers.

In den weiteren Partien am Sonntag gewinnt der FCZ in Lugano, Yverdon und Luzern spielen 2:2.

So mancher GC-Fan wird wohl ein weiteres Déjà-vu befürchtet haben. Wie schon so oft in dieser Saison, auch zuletzt gegen Lausanne-Sport, lagen die Zürcher gegen YB bis in die Schlussminuten vorne. Doch die Berner drückten vehement auf den Ausgleichstreffer. Ein Eckball nach dem anderen kam in den GC-Strafraum geflogen, auch Goalie Marvin Keller versuchte sich als Offensivspieler.

Doch anders als bisher so oft in dieser Saison, schon 25 (!) Punkte nach Führungen hat GC verspielt, war das Glück gegen YB auf der Seite des Rekordmeisters. Mohamed Ali Camara hatte den Ausgleich in der 94. Minute zwar auf dem Fuss – doch Justin Hammel konnte den tückischen Abschluss parieren.

So jubelten die Grasshoppers mit ihren Fans am Ende tatsächlich über den 1:0-Sieg, der erst zweite Heimerfolg in dieser Spielzeit, der erste seit Ende August. Auch wenn das Ergebnis gegen erstarkte Berner überrascht, so reiht es sich doch in die bisherigen Saisonduelle ein. Aus drei Partien holte GC ganze 7 Punkte, zu zwei 1:0-Siegen gesellt sich ein 0:0. YB gelang kein einziges Tor gegen die Grasshoppers.

Kittel einziger Torschütze

Für die Entscheidung in der Partie hatte Sonny Kittel in der 49. Minute gesorgt. Eine Flanke landete über Umwege beim Deutschen, volley hämmerte er die Kugel ins Netz. Der Jubel wurde zuerst noch unterbrochen, weil Flankengeber Noah Persson – von YB an GC ausgeliehen – im Abseits gestanden haben soll. Nach einer Überprüfung wurde der Treffer aber zurecht gegeben. Für den 32-Jährigen war es das erste Tor in der Super League.

Es war der erste Teil eines kurzen, aber gefährlichen GC-Chancentriples. Nur Minuten nach seinem Tor hatte Kittel das 2:0 auf dem Fuss, aus kurzer Distanz setzte er die Kugel aber über das Tor. Und als kurz danach Keller und Camara zusammenkrachten, verpasste Tim Meyer einen weiteren Treffer ebenfalls knapp.

YB lange harmlos

Vor der Schlussoffensive, welche die Berner aber wirklich erst in den letzten Minuten einleiteten, blieb der Gast lange blass. Alan Virginius vergab nach etwas mehr als einer Stunde aus kurzer Distanz, in der 70. Minute parierte Hammel einen Abschluss von Cedric Itten.

YB verpasst es mit der Niederlage, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen und fällt wieder auf Rang 7. Die Grasshoppers hingegen verlassen den Barrageplatz und liegen neu einen Zähler vor Yverdon auf Rang 10.

So geht's weiter

GC trifft am nächsten Samstag um 20:30 Uhr auswärts auf den FC St. Gallen (live auf SRF zwei). YB muss bereits um 18:00 Uhr zuhause gegen den FC Lausanne-Sport ran.

Übersicht Super League