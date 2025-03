Legende: Hat gut lachen Doppelpacker Steven Zuber. Freshfocus/Marc Schumacher

In der 26. Runde der Super League gewinnt der FC Zürich mit 3:0 in Lugano.

Ex-FCZler Ousmane Doumbia steht mit Fehlpässen am Ursprung der ersten beiden Zürcher Tore.

Am späten Nachmittag gastiert Luzern in Yverdon, GC empfängt Meister YB.

FCZ-Trainer Ricardo Moniz schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Zürcher waren nach dem Seitenwechsel wieder auf der Höhe. Vor der Pause hatte Lugano das Spieldiktat an sich gerissen und auf den Ausgleich gedrückt.

In der 49. Minute wurden die Zürcher dann wieder von Ousmane Doumbia reich beschenkt. Der FCZ-Meisterheld von 2022 in Diensten Luganos spielte einen kapitalen Fehlpass in die Füsse von Jahnoah Markelo. Dieser arbeitete sich mit dem Ball in Richtung Strafraum vor und traf sehenswert zum 2:0.

Damit standen die Zeichen gut für den ersten Sieg des FCZ gegen ein über ihm klassiertes Team in dieser Saison. Anders als nach dem ersten Gegentreffer kam von Lugano keine wirkliche Reaktion. Die Tessiner, ohne den gesperrten Mattia Croci-Torti an der Seitenlinie, wirkten ideenlos.

Nervenstarker Zuber glänzt als Doppeltorschütze

In der Schlussphase wurde es für die Tessiner noch happiger: Amir Saipi erwischte Umeh Emmanuel im Strafraum am Fuss – Elfmeter für die Gäste. Steven Zuber bot sich dadurch die Gelegenheit, alles klarzumachen. Der 56-fache Nationalspieler zeigte keine Nerven, schickte Saipi in die falsche Ecke und entschied die Partie mit dem 3:0 endgültig.

Lugano musste die zweite Liga-Niederlage in Serie einstecken und weist nun 3 Punkte Rückstand auf die beiden punktgleichen Spitzenreiter Basel und Servette auf. Dem FCZ gelang die Rückkehr unter die ersten 6.

Zuber auch zu Beginn im Fokus

Der FC Zürich hatte besser reagiert auf das Aus im Cup als Gegner Lugano. Die Zürcher waren zu Beginn äusserst aggressiv und liefen hoch an, Lugano wirkte verunsichert.

Einer, der in fast jede gefährliche Aktion involviert war, war Zuber: Hadj Mahmoud erwischte er mit der offenen Sohle, was zu einer frühen Verwarnung (7.) führte. Auch der erste Abschluss auf das Tor von Saipi ging auf Zubers Konto, sein Kopfball wehrte der Torhüter von Lugano stark ab. Wenig später war er chancenlos.

24. Minute: Der FCZ belohnt sich für seinen bis dato starken Auftritt und bestraft einen der vielen Lugano-Fehler. Nach Doumbias ungenauem Pass kommt der Ball über Markelo zu Zuber, der per Schlenzer zur FCZ-Führung trifft.

Giorgos Koutsias taucht alleine vor Yanick Brecher auf, umkurvt diesen und will einschieben. Junior Ligue kommt angestürmt und grätscht den Ball kurz vor der Linie weg.

So geht es weiter

Lugano ist die Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel der Conference League gegen Celje (SLO) am Donnerstag (21:00 Uhr auf SRF zwei) gründlich misslungen. Der FCZ empfängt am nächsten Sonntag Servette im Letzigrund.

