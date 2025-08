Winterthur und YB trennen sich in der 2. Runde der Super League auf der Schützenwiese 1:1.

FCW-Captain Remo Arnold reagiert nach dem Seitenwechsel auf den Berner Führungstreffer durch Edimilson Fernandes aus der 1. Halbzeit.

St. Gallen schlägt nach Basel auch Servette.

Mit der Punkteteilung wollte sich keines der beiden Teams auf der Schützenwiese wirklich zufriedengeben. YB nicht, weil für die Berner als klarer Meisteraspirant drei Punkte in Winterthur schlicht Pflicht sind. Und der FCW nicht, weil er im Verlauf der 2. Halbzeit immer mehr Oberwasser bekam und spürte, dass der Favorit taumelte. So entwickelte sich in den Schlussminuten ein teils wildes Hin und Her mit guten Chancen hüben wie drüben:

75. Minute: Der agile Ex-YB-Akteur Théo Golliard kommt mit seinem starken linken Fuss aus gut 15 Metern zum Abschluss, setzt den Ball aber ans Lattenkreuz.

Der agile Ex-YB-Akteur Théo Golliard kommt mit seinem starken linken Fuss aus gut 15 Metern zum Abschluss, setzt den Ball aber ans Lattenkreuz. 76. Minute: Praktisch im Gegenzug netzt Chris Bedia zum vermeintlichen 2:1 für YB ein. Doch der ivorische Stürmer steht beim Zuspiel von Christian Fassnacht knapp im Abseits, der Treffer wird nach VAR-Studium einkassiert.

Praktisch im Gegenzug netzt Chris Bedia zum vermeintlichen 2:1 für YB ein. Doch der ivorische Stürmer steht beim Zuspiel von Christian Fassnacht knapp im Abseits, der Treffer wird nach VAR-Studium einkassiert. 90. Minute: Christian Gomis schüttelt mit seinem Tempo Loris Benito ab und schiebt den Ball am herauseilenden Marvin Keller und hauchdünn auch am Tor vorbei.

Christian Gomis schüttelt mit seinem Tempo Loris Benito ab und schiebt den Ball am herauseilenden Marvin Keller und hauchdünn auch am Tor vorbei. 94. Minute: «Winti»-Schlussmann Stefanos Kapino pariert einen Schuss von Ebrima Colley. Den anschliessenden Eckball versenkt Edimilson Fernandes um ein Haar direkt.

YB zuerst kontrolliert, dann passiv

Und so blieb es letztlich beim 1:1. Dabei hatte in der 1. Halbzeit nicht viel auf ein Remis hingedeutet. Zu dominant trat YB auf fremdem Terrain auf und kam zuweilen auf fast 70 Prozent Ballbesitz. Statt vorentscheidend vorzulegen, gelang den Bernern jedoch nur ein Treffer. In der 24. Minute bezwang Fernandes Kapino mit einem strammen und präzisen Flachschuss zum 1:0.

Nach dem Seitenwechsel überliess die Mannschaft von Trainer Giorgio Contini den Winterthurern das Zepter fast komplett. Während sich die Eulachstädter plötzlich mehr trauten, liess sich YB in die eigene Box drängen. Randy Schneider verpasste den Ausgleich in der 48. Minute noch. Nicht so aber Remo Arnold nach etwas mehr als einer Stunde. Der Winterthurer Captain setzte sich nach einer Ecke im Kopfball-Duell mit Bedia durch und nickte gekonnt zum Ausgleich ein.

So geht es weiter

Während Winterthur mit dem ersten Punktgewinn in die neue Super-League-Saison einstempelt, müssen die Young Boys nach dem klaren Startsieg vor einer Woche gegen Servette nun bereits den ersten kleinen Dämpfer hinnehmen.

Für die Berner geht es in der Liga schon am Mittwoch weiter mit dem Auswärtsspiel in Basel (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei). Winterthur seinerseits gastiert in einer Woche in St. Gallen.

Die Stimmen zum Spiel

