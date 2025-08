Der FC Basel feiert in der 2. Runde der Super League einen glanzlosen 2:1-Heimsieg über die Grasshoppers.

Philip Otele avanciert mit seinem Doppelpack (45./75.) zum Matchwinner für den Meister.

YB lässt beim 1:1 in Winterthur Federn, Servette taucht zu Hause gegen St. Gallen.

Plötzlich war der FC Basel wieder unter Zugzwang gegen die Grasshoppers. In der 69. Minute hatte Maksim Paskotsi nach einem Eckball die Basler Führung aus dem Nichts zum 1:1 ausgeglichen. Etwas später kam der FCB zu einem Freistoss auf der rechten Seite. Mit seinem linken Fuss zirkelte FCB-Captain Xherdan Shaqiri den Ball ins Getümmel. Dort lief Philip Otele ein, verlängerte den Ball per Kopf in die weite Ecke und jubelte in der 75. Minute über seinen Doppelpack.

Trotz der knappen Führung mussten die Basler nicht mehr um den Sieg zittern. Das junge GC von Gerald Scheiblehner war zu keiner Reaktion mehr imstande. Der Gast aus Zürich schoss kein zweites Mal auf das Tor von Marwin Hitz. Während Meister Basel die ersten Punkte der Saison einfuhr, steht der Rekordmeister noch ohne Zählbares da.

Basels schmeichelhafte Führung

Der Meister war bestrebt gewesen, dem 1:2 in St. Gallen vor Wochenfrist eine Reaktion folgen zu lassen und riss das Spieldiktat gleich zu Beginn an sich. Die Gäste aus Zürich starteten sehr zurückhaltend und verteidigten geschlossen. Erst nach einer guten halben Stunde lösten sich die Grasshoppers etwas aus der Umklammerung und setzten erste zaghafte Offensiv-Akzente.

Unmittelbar vor der Pause war es dann aber der FCB, der sich für einen durchzogenen Durchgang reich belohnte. Nicolas Vouilloz leitete den Angriff mit einem grenzwertigen Einsteigen ein, Philip Otele kam zum 11. Abschluss der Basler. Seinen harmlosen Schlenzer liess GC-Goalie Justin Hammel passieren. Trotz Prüfung durch den VAR blieb der Treffer bestehen.

Nach dem Seitenwechsel (50.) hätte Albian Ajeti die Führung der Gastgeber ausbauen müssen. Der zweifache Torschützenkönig drosch den Ball aber alleine vor Hammel in Richtung Muttenzerkurve. 9 Minuten später lag Shaqiri im Strafraum am Boden und verwarf die Hände. Imourane Hassane hatte den Arm auf seiner Schulter gehabt, Sven Wolfensbergers Pfeife blieb stumm.

So geht es weiter

Der FC Basel empfängt am Mittwoch (20:30 Uhr, live auf SRF zwei) die Berner Young Boys. Den Grasshoppers bietet sich am Sonntag in einer Woche im Auswärtsspiel in Genf die Chance auf die ersten Punkte beim ebenfalls noch punktlosen Servette.

