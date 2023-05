Die Young Boys und der FC Zürich spielen in der 33. Runde der Super League 1:1 unentschieden.

Das Duell hält gleich 2 Tor-Debütanten bereit: Lewin Blum (21.) und Bledian Krasniqi (29.) netzen ein.

Nach dem 30. Spieltag der Super League musste der FC Zürich den Blick noch ernsthaft nach hinten in Richtung letzten Platz richten. 4 Punkte betrug damals der Vorsprung auf den Barrage-Rang, der FCZ zeigte sich in schlechter Form. Nun, 3 Spieltage später, dürften diese Sorgen passé sein.

Noch 9 Punkte sind zu vergeben, 7 beträgt der Vorsprung der Zürcher auf Sion, das auf dem letzten Platz verharrt. Erarbeitet hat sich der vormalige Meister diese Sicherheit selbst: In 2 Auswärtsspielen siegte er zuerst in Basel (2:0) und teilte sich nun mit dem neuen Meister YB auf dem Berner Kunstrasen die Punkte (1:1).

U21-Nati-Kollegen feiern Tor-Einstände

Massgeblichen Anteil an letzterem Erfolg hatte Bledian Krasniqi. Das Zürcher Eigengewächs kam im 52. Super-League-Spiel zum Tor-Debüt. Einen Elfmeter verwandelte der 21-Jährige in der 29. Minute äusserst genau in die linke untere Ecke. Zuvor hatte YB-Routinier Fabian Lustenberger FCZ-Wirbelwind und Namensvetter Fabian Rohner von den Beinen geholt.

Nach der Partie herzte Krasniqi seinen U21-Nati-Kumpel Lewin Blum von den Young Boys und scherzte mit ihm. Dies hatte einen bestimmten Grund: Auch der YB-Rechtsverteidiger traf zum ersten Mal in der Liga. Nach einer Flanke von Ulisses Garcia, die am Pfosten landete, vollendete der 21-jährige Blum per Volley mit dem Schienbein zur damaligen Führung (21.).

Davor und danach hatte YB grundsätzlich mehr vom Spiel, nutzte aber mehrere Grosschancen nicht. Allen voran hätte Donat Rrudhani in der 52. und 58. Minute das Heimteam gut und gerne wieder in Führung bringen können. Die beste Zürcher Chance neben dem Elfmeter hatte in der 6. Minute stattgefunden. Antonio Marchesano scheiterte an Super-League-Debütant Marvin Keller im Berner Tor.

So geht's weiter

Der FCZ spielt am kommenden Sonntag das Zürcher Derby gegen GC. YB gastiert gleichentags bei Schlusslicht Sion.