Lugano kommt in der 33. Runde der Super League zu einem 2:1-Heimerfolg über Winterthur.

Alle 3 Tore fallen innnert 6 Minuten (15. bis 21.).

Die weiteren Spiele: YB und der FCZ spielen 1:1, St. Gallen fertigt Basel 6:1 ab.

Es ist zum Ende ein standesgemässer 2:1-Sieg der Luganesi zuhause gegen den Tabellen 9. aus Winterthur. Eine Partie, an die sich die meisten Fans Ende Saison nicht speziell zurückerinnern werden. Doch dies hätte auch anders kommen können.

Winterthur drehte nämlich zum Schluss nochmals auf – und verpasste durch Matteo Di Giusto und Francisco Rodriguez den Ausgleich. Der 1,68 m grosse Wirbelwind Di Giusto streckte sich nach einer Hereingabe von Samuel Ballet, kam aber nicht an den Ball (84.). Bereits 2 Minuten zuvor war einer seiner Freistösse gefährlich geworden. Auch Rodriguez' Freistoss in der Nachspielzeit hatte es in sich. Lugano-Goaie Amir Saipi parierte aber beide Versuche.

Führung, Ausgleich, Führung innert Kürze

So waren alle 3 Tore innert 6 Minuten in der 1. Halbzeit gefallen:

15. Minute: Ignacio Aliseda dribbelt sich durch das Winterthurer Mittelfeld und schliesst aus 16 Metern flach und präzise zum 1:0 ab.

Ignacio Aliseda dribbelt sich durch das Winterthurer Mittelfeld und schliesst aus 16 Metern flach und präzise zum 1:0 ab. 16. Minute: Luganos Kreshnik Hajrizi ist Sekunden nach der Führung noch immer in Feierlaune und spielt einen haarsträubenden Fehlpass. Nishan Burkart schaltet schnell um und bedient Joaquin Ardaiz, der vor dem Tor eiskalt bleibt und ausgleicht.

Luganos Kreshnik Hajrizi ist Sekunden nach der Führung noch immer in Feierlaune und spielt einen haarsträubenden Fehlpass. Nishan Burkart schaltet schnell um und bedient Joaquin Ardaiz, der vor dem Tor eiskalt bleibt und ausgleicht. 21. Minute: Captain Jonathan Sabbatini zirkelt einen Freistoss auf Allan Arigonis Kopf, der aus 12 Metern mit beeindruckender Technik zum letztlich entscheidenden 2:1 trifft. Zuvor foulte Hekuran Kryeziu Aliseda.

Lugano lange das bessere Team, kam aber nicht unbedingt zu den besseren Chancen. Winterthur holte in dieser Statistik besonders zum Schluss auf – bekanntlich aber ohne dabei erfolgreich zu sein.

So geht's weiter

Tabellarisch bleibt alles beim Alten, also Lugano 3. und Winterthur 9. Die Tessiner verschafften sich aber Luft und haben 3 Spiele vor Schluss 4 Punkte Vorsprung auf Rang 4. Winterthur empfängt am Samstag Servette, tags darauf spielt Lugano bei Basel.