2 Tore in 65 Sekunden

Der FC Thun gewinnt gegen Sion mit 2:1 und feiert den ersten Heimsieg der Saison.

Schon in den ersten 4 Minuten legen die Berner Oberländer den Grundstein für den Erfolg.

In den anderen Spielen vom Sonntag gewinnt YB im Spitzenspiel gegen Basel mit 2:0, St. Gallen dreht die Partie gegen Lugano und siegt 3:1.

Einen einzigen Heimsieg konnten die Thuner Fans im gesamten letzten Jahr feiern (am 11.05. gegen Lugano). Seither gab es 8 Niederlagen und 2 Remis. Und weil es in der Hinrunde auch auswärts kaum Punkte für die Thuner gab, liegt das Team von Marc Schneider abgeschlagen am Tabellenende.

Trotzdem hielt man im Berner Oberland bislang am Trainer fest und liess ihn in Ruhe arbeiten. Im ersten Spiel des neuen Jahres zahlte sich dies aus. Gegen Sion, das (wieder einmal) mit einem neuen Coach – Ricardo Dionisio – antrat, siegte Thun mit 2:1.

Sion schläft in der Startphase

Die Differenz schuf das Schlusslicht dabei schon in den ersten Minuten. Miguel Castroman und Matteo Tosetti trafen bis zur 5. Minute innert 65 Sekunden. Sion kam erst nach der Pause besser auf. Bis auf den Anschlusstreffer von Ermir Lenjani (70.) liess Thun aber nichts mehr zu.

Trotz den 3 Punkten bleibt Thun am Tabellenende, der Rückstand auf Xamax auf dem Barrage-Platz beträgt neu nur noch 2 Punkte.

