Thun und Lugano trennen sich in der Stockhorn Arena 1:1.

Beide Tore fallen innerhalb von einer Minute: Fabio Daprela (51.) trifft für die Gäste, Gaetan Karlen (52.) für das Heimteam.

Beide Teams bleiben damit in der Mitte der Super-League-Tabelle.

In den anderen SL-Partien des Nachmittags gewinnt Luzern gegen St. Gallen, Basel - Zürich endet 1:1.

Kurz vor Schluss hatte Thun den Lucky-Punch auf den Füssen: In der 84. Minute kam Dominik Schwizer völlig frei vor dem Lugano-Tor zum Abschluss. Der 22-Jährige haute den Ball aber über die Querlatte. Zu dem Zeitpunkt stand es 1:1.

Effort nicht belohnt

Der Siegestreffer wäre für die Berner Oberländer verdient gewesen. Das Heimteam war über weite Strecken die bessere Mannschaft und verzeichnete insgesamt ein Chancenplus. In der 58. Minute hatte Basil Stillhart das Leder zudem an die Latte gewuchtet.

In Führung gegangen waren aber die Gäste. Nach dem Wiederanpfiff kam es in der 51. Minute zu einem Corner für Lugano. Daprela zog per Volley ab und versenkte den Ball hinter Thun-Goalie Guillaume Faivre.

Die Antwort der Hausherren kam aber prompt. 59 Sekunden nach dem Gegentreffer traf Karlen zum 1:1.

