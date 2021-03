Der FC Zürich schlägt Lugano in der 24. Runde der Super League auswärts mit 1:0.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Marco Schönbächler per direkt verwandeltem Freistoss.

In den anderen Partien schlägt Luzern St. Gallen 4:2, Lausanne unterliegt Sion mit 1:3.

Es schien in der 2. Halbzeit fast so, als wollte der FCZ den FC Lugano mit seinen eigenen Waffen schlagen: Während die Tessiner mit Hochdruck am Ausgleichstreffer arbeiteten, zogen sich die Zürcher zurück und lauerten auf Konter.

Und weil Lugano die zündenden Ideen fehlten, ging der Plan von FCZ-Coach Massimo Rizzo auf. Lugano blieb sogar in der ganzen Partie ohne einen einzigen Abschluss aufs Tor. In die Nähe eines Torabschlusses kamen die Tessiner in der zweiten Halbzeit nur zweimal:

54. Minute: Mattia Bottani kommt nach einer Flanke von Mickaël Facchinetti freistehend zum Kopfball. Sein Abschluss aus kurzer Distanz verfehlt das Tor knapp.

Mattia Bottani kommt nach einer Flanke von Mickaël Facchinetti freistehend zum Kopfball. Sein Abschluss aus kurzer Distanz verfehlt das Tor knapp. 86. Minute: Olivier Custodio setzt sich im Strafraum durch und spielt auf Mijat Maric ab. Der Captain der Tessiner kommt auf Höhe des Elfmeterpunkts frei zum Abschluss, setzt den Ball aber deutlich über das Tor.

So kam der FC Zürich, der die Reise ins Tessin ohne seinen besten Torschützen Antonio Marchesano antreten musste, im Rennen um die europäischen Plätze zu 3 wichtigen Punkten.

Dank dem ersten Sieg seit dem 2:0-Erfolg über Basel vom 14. Februar rücken die Zürcher in der Tabelle auf Rang 4 vor und liegen nur noch 2 Zähler hinter dem zweitplatzierten Servette. Lugano fällt nach dem 8. sieglosen Heimspiel in Serie auf Platz 8 zurück.

Schönbächler überlistet Baumann

Der FCZ war in der spielerisch deutlich attraktiveren ersten Halbzeit nach 18 Minuten mit der ersten wirklichen Torchance der Partie in Führung gegangen.

Mit einem direkt verwandelten Freistoss an der rechten Strafraumgrenze überlistete Marco Schönbächler Lugano-Torhüter Noam Baumann, der mit einer Flanke des Routiniers gerechnet hatte. Nachdem Salim Khelifi 5 Minuten später das 2:0 aus kurzer Distanz verpasst hatte, übernahmen die Luganesi das Spieldiktat.

Der Ausgleich wollte aber trotz dreier guten Möglichkeiten nicht fallen. Die aussichtsreichste Chance vergab dabei Jonathan Sabbatini, der den Ball alleine vor Yannick Brecher neben das Tor setzte (34.).