Basel gewinnt nach 7 sieglosen Pflichtspielen wieder.

Gegen Luzern feiert der FCB einen letztlich zu hohen 4:1-Heimsieg in der Super League.

Für Aufsehen sorgen Tausende Basel-Anhänger vor dem «Joggeli».

In der 2. Partie des Abends trennen sich der FC Zürich und Lausanne-Sport 1:1.

Das Sportliche rückte an diesem Abend fast schon in den Hintergrund. Vielmehr sorgten die Präsenz der Tausenden Basler Fans vor dem St. Jakob-Park für Schlagzeilen. Sie protestierten wegen den Diskussionen um die künftigen Besitzverhältnisse des Klubs.

Basel und Luzern zeigten dennoch eine ansehnliche Partie mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Die formstarken Luzerner unter der Leitung von Coach Fabio Celestini boten den Baslern während den ganzen 90 Minuten Paroli, zu einem Punktgewinn reichte es dem FCL aber nicht.

Legende: Konnten endlich wieder jubeln Die FCB-Spieler. Keystone

Ausgezeichnete Basler Moral

Nachdem Luzern durch den omnipräsenten Louis Schaub in der 55. Minute ausgeglichen hatte, schien die Partie auf die Seite der Gäste zu kippen. Doch Basel wehrte sich und konnte sich bei Goalie Heinz Lindner bedanken, der den Rückstand mit tollen Paraden verhinderte.

Danach zeigte sich der FC Basel effizient: Nachdem Routinier Fabian Frei in der 74. Minute die Weichen in Richtung Sieg gestellt hatte, erhöhten der zuletzt kritisierte Edon Zhegrova (88.) und Youngster Adrian Durrer (95.) auf 4:1.

Basel zurück auf Rang 2

Mit dem Dreier gegen den FCL erobern die «Bebbi» den 2. Platz in der Tabelle zurück – Servette kann mit einem Sieg gegen Sion am Sonntag aber wieder vorbeiziehen. Die Luzerner wären mit einem Sieg auf den 2. Rang gesprungen, können am Sonntag wegen der Niederlage gegen den FCB auf den 8. Platz zurückfallen.

Luzern trifft am nächsten Sonntag zuhause auf den FC Sion. Für den FC Basel geht es am Samstag auswärts gegen Lugano weiter.