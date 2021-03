Lausanne-Sport hat auch im 3. Saisonduell mit dem FC Vaduz die Nase vorn.

Die Waadtländer siegen in der 23. Runde der Super League auswärts 3:0.

YB und Basel trennen sich im Klassiker 1:1, im Vorabendspiel gewinnt Servette beim FC St. Gallen 1:0.

Lausanne-Sport hat im Kräftemessen der Super-League-Aufsteiger seine Vormachtstellung einmal mehr unter Beweis gestellt. Die Waadtländer behielten im 3. Aufeinandertreffen der Saison zum 3. Mal die Oberhand. Nach 3:0, 2:0 hiess das Verdikt im Fürstentum diesmal erneut 3:0. Der Sieg fiel etwas gar hoch aus, lag die Equipe von Giorgio Contini bis kurz vor Schluss doch «nur» mit 1:0 in Front.

Das spielentscheidende Tor in der 44. Minute kam aus Vaduzer Sicht äusserst unglücklich zustande: Weil sich Innenverteidiger Yannick Schmid Minuten zuvor verletzt hatte und die Partie in der Folge nicht mehr unterbrochen wurde, agierten die Liechtensteiner in Unterzahl – daraus schlugen die Gäste Profit: Eine Flanke von Toicho Suzuki vom linken Flügel nickte Jonathan Bolingi im Zentrum zum 1:0 ein.

Büchel rettet – und kassiert

Es war die verdiente Waadtländer Führung, die bereits in der 8. Minute hätte fallen können: Nikola Boranijasevic sah sein Geschoss aus 30 Metern mirakulös von Vaduz-Goalie Benjamin Büchel pariert. Es war nicht die einzige Glanztat des 31-jährigen Liechtensteiners.

Kurz nach der Pause vereitelte er das 0:2 durch Noah Loosli aus kürzester Distanz mit einem magistralen Reflex. Doch auch die Hausherren hatten ihre Chancen. Linus Obexer (14.), Tunahan Cicek (48., 64.) und Pius Dorn (81.) fehlte nur ganz wenig zum Torerfolg.

Vaduz bleibt Tabellen-Schlusslicht

Kurz vor Schluss war der Widerstand des Teams von Mario Frick dann gebrochen: Marc Tsoungi (95.) und Lucas da Cunha (97.) machten den Deckel endgültig drauf.

Vaduz, das im Kalenderjahr 2021 nach YB am zweitmeisten Punkte gesammelt hat, verpasst es damit, zum 1. Mal seit dem 17. Oktober 2020 (4. Spieltag) die rote Laterne zumindest vorübergehend abzutreten.

So geht’s weiter

Vaduz gastiert am Samstag (18:15 Uhr) bei den Berner Young Boys. Lausanne-Sport empfängt tags darauf (16:00 Uhr) den FC Sion.