In Spiel 1 nach der «Causa Stocker» hat der FC Basel YB ein 1:1 abgeknöpft. Ob er damit zufrieden ist, liegt nicht ganz auf der Hand. Angesichts der passiven ersten Hälfte (30% Ballbesitz, Schussverhältnis von 3:12) ist das Unentschieden glücklich. Verdient hat sich Basel den Punkt in Halbzeit 2, in welcher es die besseren Chancen auf das 2:1 hatte.

FCB trotzt YB-Dominanz

Zu Beginn hatte es nach einer deutlichen Angelegenheit für die Young Boys ausgesehen. Alles, was sie offensiv versuchten, hatte Hand und Fuss und führte zu Torgefahr. Aber egal, ob Meschak Elia, Jean-Pierre Nsame, Mohamed Ali Camara oder Christian Fassnacht: Sie alle verpassten es, das 1:0 zu erzielen.

Besser machte es Darian Males. Er fasste sich in der 20. Minute ein Herz, drosch den Ball aus rund 20 Metern per Linksschuss in den entfernten Winkel. Es war im dritten Einsatz das erste Tor des ehemaligen Luzerners für den FCB, sein zweites in der Super League insgesamt.

Nur 6 Minuten später lieferte YB die Antwort in Form des verdienten Ausgleichs. Nach einer sehenswerten Kombination und einem Hackenpass von Elia netzte Sandro Lauper ein. Auch in der Folge war YB dominant, Zählbares wollte bis zur Pause aber nicht mehr herausschauen.

FCB verdient sich Punkt in Hälfte 2

Besser gestaltete «Rotblau» die 2. Halbzeit. Der FCB war kämpferischer und erarbeitete sich die besseren Chancen. Arthur Cabral vergab mehrere Basler Chancen. Weil aber auch YB mit Distanzversuchen nicht zum Erfolg kam, teilten sich die Basler und die Berner die Punkte.

Bereits am Samstag reist der FC Basel als Zweitplatzierter zum Auswärtsspiel bei Servette, wo er den Aufwärtstrend bestätigen kann. Die Young Boys werden ebenfalls am Samstag als Spitzenreiter Schlusslicht Vaduz empfangen.