Jordan Lefort, Felix Mambimbi und Jean-Pierre Nsame treffen für Leader YB beim 3:0 in Lausanne.

Die Gastgeber halten lange gut mit, lassen aber zahlreiche Chancen liegen.

In der 2. Sonntags-Partie feierte Lugano einen Last-Minute-Sieg gegen Basel. Das Spiel Zürich - St. Gallen wurde verschoben.

Das 1. Tor im neuen Stade de la Tuilière in Lausanne war dem Anlass absolut würdig. Denn es war sehenswert. Dumm für den Gastgeber war einzig, dass es vom Gegner erzielt wurde.

In der 30. Minute wechselte Jordan Lefort per Aussenrist die Seite und setzte Miralem Sulejmani in Szene. Dieser lief im Strafraum bis zur Grundlinie – und dann ging es schnell: Rückpass auf Quentin Maceiras, Pass auf Michel Aebischer, Pass auf Lefort. Der Franzose zog direkt ab und versenkte den Ball zum 1:0 für YB im Lattenkreuz.

2 Tore aberkannt

YB beliess es nicht bei diesem einen Treffer: In der 53. Minute erhöhte Felix Mambimbi nach einem abgewehrten Kopfball von Jordan Siebatcheu auf 2:0 für den ungeschlagenen Tabellenführer. Für die Entscheidung sorgte Joker Jean-Pierre Nsame 3 Minuten vor dem Ende.

Daneben wurde YB je ein Treffer wegen Handspiels (Siebatcheu/57.) und Offsides (Fassnacht/86.) aberkannt.

Guessand und Turkes sündigen im Abschluss

Ganz so einseitig wie es das Schlussresultat vermuten lässt, war die Partie in der 12'544 Zuschauer fassenden Arena aber nicht. Lausanne hätte in der 23. Minute gut und gerne das 1. Tor im neuen Stadion erzielen können. Doch der auffällige Evann Guessand spitzelte den Ball am langen Pfosten vorbei.

Unmittelbar vor der Pause vergab Guessand das mögliche 1:1. Nach dem Wechsel kam Aldin Turkes einem Treffer zweimal sehr nahe.

Doch letztlich hielt YB-Goalie David von Ballmoos die Null. Damit führen die Berner die Tabelle weiterhin 2 Punkte vor dem überraschenden Lugano an, Lausanne bleibt im Mittelfeld auf Rang 6. Für YB geht es am Donnerstag in der Europa League bei der AS Roma weiter. Einen Tag zuvor empfängt Lausanne in einem SL-Nachtragsspiel Vaduz.