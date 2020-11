Lugano schlägt den FC Basel in der 9. Runde der Super League dank einem Last-Minute-Tor im Cornaredo mit 1:0.

Joker Mattia Bottani kommt in der 92. Minute im Strafraum völlig frei zum Abschluss und erzielt den entscheidenden Treffer.

Die Tessiner bleiben das Team der Stunde: Lugano ist nunmehr seit 16 Liga-Spielen ungeschlagen.

Im 2. Sonntagsspiel gewinnt YB deutlich in Lausanne.

Die Partie zwischen dem FC Zürich und St. Gallen musste aufgrund von 2 Corona-Fällen bei den Ostschweizern verschoben werden.

Das Gefühl in den Schlussminuten wird kaum getäuscht haben: Lugano hätte mit einem Remis gegen den FCB bestens leben können. Doch wieso nur einen Punkt mitnehmen, wenn der Gegner zu 3 einlädt? So naiv wie die Basler in der Schlussminute verteidigten, mussten die Tessiner fast zuschlagen. Und das taten sie in der 92. Minute (bei 2 Minuten Nachspielzeit) auch:

Nach einem hohen Ball im Mittelfeld gewinnt Mattia Bottani das Luftduell gegen den FCB-Youngster Albian Hajdari.

Dann geht es schnell: Der Ball gelangt zu Jens Odgaard, der die Basler Verteidiger auf dem falschen Fuss erwischt.

Eray Cömert kann Odgaards Zuspiel auf Bottani nicht mehr verhindern. Letzterer lässt sich nicht zweimal bitten und lässt Heinz Lindner aus kurzer Distanz keine Chance.

Ein gewonnenes Luftduell reichte Lugano, um die FCB-Abwehr ausser Gefecht zu setzen. Dabei hatten beide Defensiv-Reihen zuvor einen sattelfesten Eindruck hinterlassen. Die Partie im Cornaredo spielte sich vornehmlich im Mittelfeld ab, Torchancen hatten Seltenheitscharakter.

Basel näher am Tor

Vor allem nach der Pause erarbeitete sich der FCB leichte Vorteile. Diese konnte das Team von Trainer Ciriaco Sforza jedoch nicht in einen Treffer ummünzen. Die beste Gelegenheit vergab Ricky van Wolfswinkel, der in der 76. Minute nach einer einstudierten Freistoss-Variante aus bester Position zu lange für seinen Abschluss brauchte.

In der 1. Halbzeit hatte auch Andrea Padula die FCB-Führung auf dem Fuss. Der 24-Jährige krönte eine schöne Kombination mit Julian von Moos aber nicht mit seinem 1. Super-League-Tor.

Lugano kann nicht mehr verlieren

Dank dem späten Lucky Punch konnte Lugano gleich 2 Serien ausbauen. Einerseits sind die Tessiner seit nunmehr 16 Partien ungeschlagen. Andererseits erzielte die Mannschaft von Coach Maurizio Jacobacci in den letzten 16. Super-League-Partien immer mindestens ein Tor.

Das 1:0 gegen den FCB war für Lugano im 8. Spiel der 4. Saisonsieg. Damit bleiben die «Bianconeri» erster Verfolger von Leader YB. Die Berner siegten in Lausanne souverän.

Für Lugano geht es am kommenden Sonntag weiter mit dem Gastspiel in Sion. Basel empfängt bereits am Samstag Servette.