Der FC Lugano feiert beim 5:0 in Yverdon zum ersten Mal seit fünf Super-League-Partien wieder einen Sieg.

3 Treffer innert 5 Minuten entscheiden die Partie zugunsten der Tessiner.

In den anderen Samstagsspielen erobert der FCZ den Leaderthron zurück, Luzern gewinnt gegen Winterthur.

57 Minuten lang präsentierte sich das Duell zwischen Yverdon und Lugano als das, was es eben war: Das Aufeinandertreffen zweier kriselnder Teams. Beide Mannschaften waren seit 5 Ligapartien sieglos, dementsprechend vorsichtig wurde die Partie angegangen.

Doch kurz vor der Stundenmarke brach plötzlich der Bann. Innert fünf Minuten stellte Lugano von 0:0 auf 3:0 – mit plötzlich gnadenloser Effizienz sowie gütiger Mithilfe:

57. Minute: Albian Hajdari erhält ausserhalb des Strafraums den Ball. Er zieht ab, sein Schuss springt unglücklich auf. Trotzdem sieht Yverdon-Goalie Kevin Martin nicht gut aus.

Albian Hajdari erhält ausserhalb des Strafraums den Ball. Er zieht ab, sein Schuss springt unglücklich auf. Trotzdem sieht Yverdon-Goalie Kevin Martin nicht gut aus. 59. Minute: Nicht einmal 120 Sekunden nach dem 1:0 jubelt Lugano erneut. Ein steiler Pass erreicht Zan Celar, aus spitzem Winkel bezwingt er Martin.

Nicht einmal 120 Sekunden nach dem 1:0 jubelt Lugano erneut. Ein steiler Pass erreicht Zan Celar, aus spitzem Winkel bezwingt er Martin. 62. Minute: Die Entscheidung. Nach einer Flanke bleibt der Ball dank dem Pfosten im Spiel, Celar setzt zum Flugkopfball auf Schienbeinhöhe an und versorgt die Kugel im leeren Tor.

02:10 Video Drei Lugano-Treffer innert fünf Minuten Aus Sport-Clip vom 25.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 10 Sekunden.

Damit noch nicht genug. Nach einem Eckball kam Kreshnik Hajrizi im Strafraum völlig frei zum Kopfball – 4:0. Und in der Nachspielzeit stand Boris Babic völlig frei und machte sogar noch das 5:0. Die nun sichtlich befreiten Luganesi spielten sich zum zweiten Kantersieg in dieser Saison gegen Yverdon, im August hatten sie im Cornaredo mit 6:1 gewonnen.

Mangiarratti weiter ohne Sieg

Auch in seiner dritten Partie als Yverdon-Coach blieb Alessandro Mangiarratti damit sieglos. Der Tessiner rutscht mit seinem Klub immer tiefer in die Krise und in der Tabelle zudem aus den Top 6. Diesen Platz hat neu Lugano inne.

So geht's weiter

Beide Teams müssen am Sonntag das nächste Mal ran. Yverdon trifft dann auswärts auf den FC St. Gallen (14:15 Uhr), Lugano empfängt den FC Luzern (16:30 Uhr). Lugano spielt zudem zuvor noch in der Conference League, am Donnerstag geht's 18:45 Uhr in der Conference League gegen Bodö/Glimt.