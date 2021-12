YB gewinnt zuhause nach sechs sieglosen Spielen gegen den FC Lugano mit 3:1.

Zwei schöne Co-Produktionen von Miralem Sulejmani und Wilfried Kanga ebnen den Weg zum Sieg.

Damit nähern sich die Berner den Tessinern, die zuvor vier Liga-Spiele in Folge gewannen, in der Tabelle bis auf einen Punkt an.

Lange hatte YB in diesem Spiel zu kämpfen, gegen die formstarken Luganesi fehlte es an Ideen und an Spielwitz. Doch dann kam Miralem Sulejmani. Der Serbe wurde in der 80. Minute eingewechselt, nur eine Minute später lenkte er das Spiel mit seiner ersten Ballberührung für YB in die richtigen Bahnen.

Mit einem genialen Pass, perfekt in den Lauf gespielt, lancierte er Wilfried Kanga. Dieser hatte alleine vor Lugano-Goalie Amir Saipi keine Mühe, die 2:1-Führung zu erzielen.

Traumtor zum 3:1

Nur sechs Minuten später waren es erneut diese zwei Berner, die für das nächste Tor sorgten. Sulejmani spielte erneut einen Pass nach vorne – diesmal war etwas Glück dabei –, erneut kam Kanga an den Ball und erneut verwandelte er. Ein Traumtor.

01:06 Video Kanga führt YB mit Doppelpack zum Sieg Aus Sport-Clip vom 01.12.2021. abspielen

Bereits in der ersten Halbzeit war YB die aktivere Mannschaft gewesen – trotzdem gingen die Tessiner zunächst in Führung. Sandi Lovric holte in der 27. Minute einen Freistoss wenige Meter vor dem Strafraum heraus, trat dann gleich selbst an und verwandelte sehenswert direkt zum 1:0.

00:29 Video Lovric zirkelt den Freistoss in die Maschen Aus Sport-Clip vom 01.12.2021. abspielen

Die Berner brauchten dann etwas Zeit, fingen sich aber wieder. In der 41. Minute traf Fabian Rieder ebenfalls mit einem Freistoss aber nur die Latte. Nach viel Kampf und Krampf konnten die Berner in der 63. Minute dann nicht aus dem Spiel, aber per Penalty ausgleichen. Jordan Siebatcheu traf zum 1:1.

Lugano hatte spätestens dann nichts mehr zu melden, und mit den beiden Einwechselspielern Sulejmani und Kanga fand die Kreativität und damit auch der Sieg zu YB.

So gehts weiter

Dank dem ersten Sieg seit sechs Pflichtspielen liegt der Meister nun auf dem vierten Rang. Nur einen Punkt davor sind die Tessiner platziert, die im Wankdorf die erste Niederlage nach vier Vollerfolgen bezogen. Am Samstag treffen die Berner erneut zuhause auf Servette (20:30, live auf SRF zwei), Lugano empfängt am Sonntag den FC Sion.