Der FC Sion bezwingt in der 11. Runde der Super League St. Gallen im Tourbillon mit 3:2.

Die Sittener liegen nach 5 Minuten zurück, drehen die Partie aber noch in der ersten Hälfte.

Im Parallelspiel gewinnt Leader Thun auch gegen Schlusslicht Winterthur.

6 Spiele in Folge hatte Sion-Angreifer Rilind Nivokazi nicht mehr getroffen. Nun netzte der 25-jährige Kosovare zuhause gegen St. Gallen gleich doppelt ein und sicherte seinem Team damit den Sieg. Nivokazi erzielte seinen Doppelpack, die Tore zum 2:1 respektive 3:1, innert 6 Minuten kurz vor der Pause. Darauf vermochten die Gäste lange Zeit nicht zu reagieren. Erst in der 89. Minute gelang Mihailo Stevanovic noch der Anschluss, der aber nicht mehr als Resultatkosmetik war.

Für Sion war das 3:2 der erste Heimsieg gegen die Ostschweizer nach fast 4 Jahren. Zuvor hatte es gegen den FCSG im Tourbillon auch schon heftige Niederlagen (0:4, 2:7, 0:3) gehagelt.

Zwei frühe Penaltys

Das Spiel war mit zwei Elfmeter-Szenen lanciert worden: Schon in der 4. Minute grätschte Sion-Verteidiger Kreshnik Hajrizi den formstarken Alessandro Vogt im Strafraum um. Zu Recht zeigte Schiedsrichter Alessandro Dudic sofort auf den Punkt. Von diesem aus verwandelte Carlo Boukhalfa anschliessend sicher zum 1:0.

3 Minuten später hielt der St. Galler Jozo Stanic im Strafraum Nivokazi zu energisch zurück. Nach kurzem Videostudium entschied Dudic erneut auf Elfmeter. Ali Kabacalman liess sich die Chance nicht nehmen und bezwang Lawrence Ati Zigi – die sofortige Antwort zum 1:1.

Nivokazi zweimal eiskalt

Im Anschluss erspielten sich beide Teams gute Chancen, wobei sich die Torhüter auszeichnen konnten. Zigi etwa rettete in der 15. Minute nach einem zweifach abgefälschten Schuss von Ilyas Chouaref mirakulös auf der Linie (15.), 8 Minuten später lenkte Sion-Keeper Anthony Racioppi einen Hammer von Aliou Baldé aus kurzer Distanz noch leicht an den Querbalken.

Dann, unmittelbar vor der Pause, folgte der grosse Auftritt von Nivokazi:

42. Minute: Nachdem Théo Berdayes an Zigi scheitert, reagiert Nivokazi am schnellsten und bringt den Ball irgendwie im verlassenen Tor unter.

Nachdem Théo Berdayes an Zigi scheitert, reagiert Nivokazi am schnellsten und bringt den Ball irgendwie im verlassenen Tor unter. 45.+3 Minute: Nach einer Flanke von Nias Hefti köpfelt Nivokazi die Kugel in die nahe Ecke. Zigi ist zwar noch dran, kann den Abschluss aber nicht mehr um den Pfosten lenken.

So geht's weiter

Die St. Galler reisen am Sonntag ins Tessin zum FC Lugano. Sion muss einen Tag vorher beim FC Thun antreten.

Super League