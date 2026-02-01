In der 22. Runde der Super League schlägt YB den FCZ zu Hause mit 3:0.

Silas Huber feiert im FCZ-Tor sein Super-League-Debüt, lässt sich bei den Gegentoren aber wenig zuschulden kommen.

Thun gewinnt den Spitzenkampf in Basel mit 2:1, Luzern holt gegen St. Gallen nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt.

Öffentlichkeitswirksam hatte der FC Zürich am Freitag Silas Huber zur Nummer 1 fürs Gastspiel bei YB erkoren. Captain und Stammgoalie Yanick Brecher stand erstmals seit 3 Jahren in der Super League nicht im FCZ-Tor. Im Wankdorf dauerte es keine 4 Minuten, bis Huber ein erstes Mal hinter sich greifen musste. Ihn muss man dabei aber aus der Schuld nehmen, Joël Monteiro entwischte Ersatz-Captain Lindrit Kamberi und überwand den 20-jährigen Huber aus kurzer Distanz.

Den Torhüter der Schweizer U21-Nationalmannschaft warf dieses Gegentor nicht aus der Bahn, anders als seine Vorderleute. In der 1. Halbzeit spielte nur das Heimteam, der FCZ kam nicht im Ansatz dazu, die zweitschlechteste Defensive (45 Gegentore) der Super League zu prüfen. Huber war bei einem Flachschuss von Chris Bedia (17.) blitzschnell unten. Bedia zwang Huber später per Kopf zu einer Glanztat (35.), war aber aus dem Abseits gestartet.

Hubers Gegenüber mit geruhsamem Nachmittag

Marvin Keller im Tor der Berner musste erst kurz vor der Pause ein erstes Mal einen Ball halten. Erstmals geprüft wurde er von Damienus Reverson in der 57. Minute mit einem Fernschuss. Danach folgte kein FCZ-Aufbäumen, sondern viel Leerlauf. Über 20 Minuten lang spielte sich das Geschehen zwischen den beiden Strafräumen ab.

Bis der eingewechselte Christian Fassnacht in der 80. Minute von der FCZ-Verteidigung alleine gelassen wurde und zum 2:0 einschob. Huber hatte eine so kleine Abwehrchance wie auch drei Minuten später bei Armin Gigovics 3:0. Damit war die Messe gelesen und YB feierte den ersten Sieg im Jahr 2026.

Die Berner können sich somit wieder nach oben orientieren: Der Vorsprung auf das siebtplatzierte Lausanne wuchs auf 4 Punkte an, Sion auf Rang 5 liegt nur noch einen Punkt vor YB. Der FCZ auf Rang 9 verliert nach dem 6. sieglosen Spiel in Serie die Championship Group langsam aus den Augen.

So geht es weiter

Auch der nächste Gegner von YB kommt aus der Stadt Zürich: Am Samstagabend (20:30 Uhr, live bei SRF) gastieren die Berner bei den Grasshoppers im Letzigrund. Der FC Zürich trifft am kommenden Sonntag auswärts im Klassiker auf den FC Basel.

Super League