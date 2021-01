Basel und Lugano trennen sich im Verfolgerduell der Super League mit 2:2.

In der Schlussphase fallen 3 Tore innert 5 Minuten.

FCB-Debütant Amir Abrashi wird zur Pause angeschlagen ausgewechselt.

In den anderen Sonntagsspielen gewinnt YB mit 2:1 gegen Sion, Servette und Lausanne-Sport trennen sich 1:1.

Es war lange ein Spiel mit wenigen Torchancen und einem einfallslosen FC Basel. Lugano verteidigte solide und führte bis kurz vor Schluss dank einem Tor von Asumah Abubakar in der ersten Halbzeit mit 1:0, ehe sich die Ereignisse überschlugen. Drei Einwechselspieler avancierten zu Torschützen:

84. Minute: Arthur Cabral trifft nach einem Vorstoss von Afimico Pululu über links aus kurzer Distanz zum unerwarteten 1:1.

Arthur Cabral trifft nach einem Vorstoss von Afimico Pululu über links aus kurzer Distanz zum unerwarteten 1:1. 87. Minute: Mit der ersten Chance nach dem Gegentor und einer Hereingabe von Numa Lavanchy stellt Christopher Lungoyi die Führung für Lugano wieder her.

Mit der ersten Chance nach dem Gegentor und einer Hereingabe von Numa Lavanchy stellt Christopher Lungoyi die Führung für Lugano wieder her. 89. Minute: Lugano-Torwart Noam Baumann lässt einen Distanzschuss von Fabian Frei abprallen und Jasper van der Werff staubt zum 2:2 ab. Für den 22-Jährigen ist es das erste Tor im FCB-Dress.

Der FC Basel kam damit trotz zweimaligem Rückstand und einem insgesamt schwachen Auftritt noch zu einem Punktgewinn. Trotzdem bedeutete das 2:2 das vierte Heimspiel in Folge ohne Sieg. Lugano hat es derweil verpasst, an den Baslern vorbeizuziehen und auf Position 2 vorzurücken.

Basler nutzen Ballbesitz nicht

Die Basler zeigten über weite Strecken einen pomadigen und ideenlosen Auftritt. Und so war die Pausenführung der Luganesi trotz 70 Prozent Basler Ballbesitz verdient. Lugano verteidigte clever und wartete auf Gegenstösse.

Einen solchen verwandelte Asumah Abubakar in der 36. Minute zum Führungstreffer, nachdem Basels Raoul Petretta den Ball in der gegnerischen Hälfte verloren hatte. Für den 23-jährigen Portugiesen Abubakar war es nach seinem Transfer von Kriens zu Lugano der erste Treffer in der Super League.

Abrashi mit kurzem Debüt

Amir Abrashis Debüt im Trikot der Basler dauerte bloss 45 Minuten. Der 30-Jährige vom SC Freiburg, der die Rückrunde leihweise am Rheinknie bestreitet, wurde angeschlagen ausgewechselt. Yannick Marchand ersetzte ihn.

In der anfänglichen Druckphase der Basler verzeichnete Abrashi einen Distanzschuss, der rechts am Tor vorbeizischte. Nach einem aktiven Start tauchte der langjährige Spieler der Grasshoppers jedoch immer mehr ab.

So geht es weiter

Lugano muss am Mittwoch zuhause gegen den FC Vaduz wieder ran. Für den FC Basel geht es einen Tag später mit einem Auswärtsspiel gegen Lausanne-Sport weiter.