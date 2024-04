Die Berner Young Boys feiern in der 32. Super-League-Runde einen 4:2-Heimsieg gegen den FC Luzern.

Dank drei Toren innerhalb von sechs Minuten nach der Pause dreht der Leader die Partie zu seinen Gunsten.

Luzern steht damit eine Runde vor der Tabellenteilung fix in der Relegation Group.

Basel fügt Servette die 4. Pleite in Folge zu, Winterthur gewinnt bei Stade-Lausanne-Ouchy.

Dank bestandenem Charaktertest hat YB im Titelrennen geliefert. Die Berner besiegten den FC Luzern zuhause verdient mit 4:2 und liegen in der Tabelle nun sechs Punkte vor dem ersten Verfolger Lugano.

Für Luzern endeten mit der Reise nach Bern derweil auch die letzten Hoffnungen auf den Sprung in die Championship Group. Eine Runde vor der Tabellenteilung können die Zentralschweizer nicht mehr zum Trio FCZ, St. Gallen und Winterthur aufschliessen, das definitiv im Kampf um Europa mitmischen wird.

Luzern gedanklich in der Kabine

YB verdiente sich den 13. Heimsieg der Saison dank einer Leistungssteigerung nach der Pause. Nur 8 Minuten nach dem Wiederanpfiff hiess es aus Berner Sicht statt 1:2- Rückstand 4:2-Führung:

47. Minute: Mit einem Willenstor bringt Meschack Elia YB zurück in die Partie. Die Luzerner bringen den Ball in mehreren Versuchen nicht weg, der Stürmer setzt nach und trifft zum 2:2.

Mit einem Willenstor bringt Meschack Elia YB zurück in die Partie. Die Luzerner bringen den Ball in mehreren Versuchen nicht weg, der Stürmer setzt nach und trifft zum 2:2. 49. Minute: Die Wende ist zwei Minuten später perfekt. Joël Monteiro wird vor dem Strafraum sträflich alleingelassen, zieht ab und trifft zur erstmaligen Führung.

Die Wende ist zwei Minuten später perfekt. Joël Monteiro wird vor dem Strafraum sträflich alleingelassen, zieht ab und trifft zur erstmaligen Führung. 53. Minute: Erneut ist es Monteiro, der trifft. Nach einem Eckball von Lukasz Lakomy köpfelt er den Ball in die nahe Ecke zum 4:2 ins Netz.

01:21 Video YB dreht die Partie innerhalb von 6 Minuten Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.

Luzern brauchte einige Minuten, um sich von diesem Nackenschlag zu erholen. In der Folge entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch mit Top-Chancen auf beiden Seiten, jedoch ohne weitere Tore.

Die Innerschweizer wurden damit um den Ertrag einer starken 1. Halbzeit gebracht. Die Gäste aus Luzern waren im Wankdorf schon in der 3. Minute dank Jakub Kadak in Führung geganen. Auf den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Silvère Ganvoula (27.) reagierte Luzern erneut in der Person von Kadak mit dem 2:1 (33.). Wegen des komplett verschlafenen Starts in die 2. Hälfte blieb der Doppelpack des Slowaken letztlich ohne Wert.

Schliessen 00:39 Video Kadak trifft zum 2:1 Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden. 00:36 Video Ganvoula köpfelt zum 1:1 ein Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

So geht's weiter

In der letzten Runde vor der Teilung der Tabelle reist der FC Luzern am kommenden Sonntag in den St. Jakob-Park zum FC Basel. YB ist gleichzeitig zu Gast bei Winterthur (16:30 Uhr live auf SRF info).