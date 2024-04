Winterthur gewinnt in der 32. Runde der Super League mit 1:0 bei Stade-Lausanne-Ouchy und steht definitiv in der Championship Group.

SLO-Verteidiger Sahmkou Camara sieht bereits nach 27 Minuten die rote Karte. Aldin Turkes gelingt in der 68. Minute der einzige Treffer.

In den anderen Sonntagsspielen setzt sich der FCB mit 2:1 gegen Servette durch und YB dreht eine attraktive Partie gegen Luzern zum 4:2.

Die wohl entscheidende Szene auf der Pontaise spielte sich bereits in der 28. Minute ab: Schiedsrichter Lionel Tschudi schickte Sahmkou Camara nach kurzzeitigem VAR-Studium vorzeitig unter die Dusche. Der Guineer in Diensten von Stade-Lausanne-Ouchy hatte bei einem Winterthurer Gegenstoss Adrian Gantenbein an der Mittellinie als letzter Mann leicht zurückgehalten.

01:25 Video Camara fliegt vom Platz Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden.

So zogen sich die Hausherren nach einem engagierten Start in der Folge zurück und Winterthur fand immer besser ins Spiel. Die erste echte Chance bot sich den Gästen kurz vor der Pause als SLO-Goalie Jérémy Vachoux einen Abschluss Matteo Di Giustos nur bis zu Basil Stillhart klärte, der das Leder an das Lattenkreuz hämmerte.

00:42 Video Doppelchance für Winterthur: Vacoux und die Latte retten Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Latte, VAR, Latte, Tor

Nach dem Seitenwechsel erhöhte sich der Druck der Eulachstädter zunehmend. Erst wurde ein Treffer von Sayfallah Ltaief zurückgenommen, da Granit Lekhaj bei der Balleroberung zuvor zu ungestüm zu Werke gegangen war. Nur wenig später rettete die Latte ein zweites Mal für die Gastgeber. Sie verhinderte ein Traumtor Di Giustos, der es mit einem sehenswerten Volley versuchte.

Schliessen 01:32 Video Ltaief trifft zur Führung, doch der Treffer zählt nicht Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden. 00:43 Video Beinahe-Traumtor: Di Giusto scheitert mit seinem Volley an der Latte Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

In der 68. Minute konnten die Winterthurer dann endgültig jubeln. Nach einem Durcheinander im Sechzehner des Heimteams landete ein Querschhläger Stillharts bei Aldin Turkes, der keine Mühe hatte, ins verlassene Gehäuse zum Siegtreffer einzunetzen.

00:57 Video Turkes schiesst Winterthur zum Sieg Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Vorstoss auf Rang 4

Da die Waadtländer in der Folge zu keiner Reaktion mehr fähig waren und die Gäste die definitive Entscheidung verpassten, blieb es bis zum Schluss beim 1:0. So feierten die Winterthurer nicht nur den ersten Dreier nach 2 Unentschieden in Folge, sondern auch den Sprung auf Platz 4 in der Tabelle und die definitive Teilnahme an der Championship Group.

Schliessen 01:45 Video Stillhart: «Alles, was noch kommt, ist Zugabe» Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden. 01:23 Video Turkes: «Unglaublich, dass wir in den Top 6 sind» Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden. 01:56 Video Vachoux: «Mit der roten Karte in der 1. Halbzeit wurde es schwierig» (frz.) Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden.

Wettbewerbsübergreifend sind das formstarke Team von Patrick Rahmen nun bereits seit 12 Spielen ungeschlagen. Neben dem starken 4. Rang in der Liga stehen sie auch im Cup im Halbfinal. Der Aufsteiger vom Genfersee auf der anderen Seite verbleibt 7 Punkte hinter GC auf dem 11. Rang und der drohende Wiederabstieg kommt immer näher.

So geht es weiter

In der letzten Runde vor der Teilung der Liga geht es für die beiden Teams um eine möglichst gute Ausgangslage für die zweite Saisonphase. Stade-Lausanne-Ouchy gastiert am Samstag bei Yverdon-Sport am Neuenburgersee. Winterthur empfängt am Sonntag Leader YB auf der Schützenwiese.