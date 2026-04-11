Der FC Lugano feiert im letzten Spiel vor der Tabellenteilung in der Super League einen 1:0-Auswärtssieg gegen den FC Zürich.

Der einzige Treffer in einer überschaubaren Partie im Letzigrund geht auf das Konto von Renato Steffen.

Im anderen Spiel vom Samstag gewinnt GC den Krisengipfel beim FC Winterthur mit 2:0. Zum Matchbericht geht's hier.

Der FC Zürich hat in dieser Saison gegen jeden Klub aus der Super League mindestens einen Treffer erzielt – ausser gegen den FC Lugano. Diese Ladehemmungen konnten die Zürcher auch im dritten Aufeinandertreffen mit den Tessinern nicht ablegen. Und so reichte den Luganesi auch diesmal ein Tor zu drei Punkten.

Vom FCZ kommt wenig

Der Siegtreffer ging auf das Konto von Renato Steffen (61.). Nach einer FCZ-Chance ging es plötzlich schnell. Ein weiter Abschlag von Amir Saipi verlängerte Giorgos Koutsias per Kopf in den Lauf von Steffen. Dieser liess sich nicht mehr aufhalten und blieb im 1:1 vor Silas Huber eiskalt.

Abgesehen von dieser Szene gab es im Letzigrund kaum Highlights zu bestaunen. Die Partie bot wenig offensive Aktionen, dafür viele Zweikämpfe und Fouls im Mittelfeld. FCZ-Keeper Huber verhinderte in den Schlussminuten, dass die Niederlage für das Heimteam höher ausfiel.

Der FCZ kommt nach der 6. Niederlage in den letzten 7 Spielen weiter nicht entscheidend aus dem Tabellenkeller. Das Polster auf die Grasshoppers und den Barrage-Platz beträgt nach deren Sieg in Winterthur nun noch 7 Punkte.

So geht es weiter

Am kommenden Wochenende finden im Schweizer Cup die beiden Halbfinals statt. Der FCZ und Lugano sind beide nicht mehr im Wettbewerb vertreten, entsprechend stehen sie erst in zwei Wochen wieder im Einsatz. Der FCZ trifft am Samstag auswärts auf Lausanne, Lugano ist zu Gast beim Leader in Thun.

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