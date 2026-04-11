Die Grasshoppers gewinnen beim FC Winterthur mit 2:0 und verschaffen sich im Kampf gegen den Abstieg Luft.

Jonathan Asp Jensen trifft in der 18. Minute, Michael Frey entscheidet die Partie in der 11. Minute der Nachspielzeit von der Mittellinie.

Im weiteren Samstagsspiel gewinnt Lugano beim FC Zürich, die Partie zwischen Thun und Basel muss abgesagt werden.

Auch als die 10 angezeigten Minuten Nachspielzeit auf der Schützenwiese abgelaufen waren, pfiff Schiedsrichter Urs Schnyder die Partie nicht ab. Dem FC Winterthur bot sich noch einmal eine Chance, um die Partie gegen die Grasshoppers auszugleichen. Doch das Unterfangen gelang nicht, im Gegenteil. Michael Frey kam an der Mittellinie an den Ball und zog von dort ab. Der weit vor seinem Tor stehende Stefanos Kapino konnte nichts mehr ausrichten – 2:0 für GC.

Mit seinem ersten Super-League-Tor für den Rekordmeister holte Frey Verpasstes nach. Denn der Stürmer hätte die Partie bereits 10 Minuten zuvor entscheiden können. Nach einem Foulspiel Loïc Lüthis an Tim Meyer hatte Frey sich nämlich vom Penaltypunkt versuchen dürfen. Der 31-Jährige scheiterte mit seinem Versuch aber an Kapino. Weil er es später besser machte, blieb dieser Fehlschuss unbestraft.

Asp Jensen mit der Führung

Zu Beginn der Partie war GC bemüht gewesen, für einmal nicht früh in Rückstand zu geraten. Aus einer soliden Defensive heraus wurden dann auch zögerlich die ersten Angriffe gestartet. Direkt mit dem ersten Abschluss gingen die Stadtzürcher dann in Führung. Der aktive Jonathan Asp Jensen zog von ausserhalb des Sechzehners ab und traf flach in die Ecke (18.).

Wenige Minuten später lag der Ball dann auch erstmals im GC-Tor. Andrin Hunziker hatte nach einem langen Ball zum Ausgleich getroffen. Dieser zählte aber nicht, weil Frey zuvor klar gefoult worden war. Nach Ansicht der Videobilder nahm Schnyder den Treffer zurück.

Kein Schuss aufs Tor

Im weiteren Spielverlauf war Winterthur bemüht, die Partie auf seine Seite zu ziehen. Viel Ballbesitz war beim Heimteam zwar vorhanden, Torchancen resultierten daraus aber nicht. In der gesamten Partie schossen die Winterthurer – abgesehen vom nicht gegebenen Treffer – kein einziges Mal aufs Tor.

Beide Teams konnten im gesamten Spiel aber nicht kaschieren, weshalb sie in der Tabelle die letzten beiden Plätze belegen. Umso wichtiger war der Sieg für GC. Fünf Partien vor dem Ende liegen sie nun acht Zähler vor dem Kantonsrivalen.

So geht's weiter

Für GC steht am kommenden Samstag auswärts bei Stade-Lausanne-Ouchy der Cup-Halbfinal an. Diese Partie gibt's ab 19:15 Uhr live bei SRF zu sehen. In zwei Wochen geht's für beide Teams dann in der Relegation Group weiter. Winterthur trifft am Sonntag auswärts auf Servette, die Grasshoppers empfangen einen Tag vorher den FC Luzern.

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